Waar gebruik je SEPA incasso voor?

Dankzij het controleniveau van SEPA incasso is het systeem ideaal voor het incasseren van terugkerende betalingen.

Met SEPA incasso kun je betalingen incasseren in 21 Eurozone landen. Deze handleiding focust op de bedrijven die kunnen profiteren van SEPA incasso en laat zien wat de voordelen zijn. We behandelen ook transacties waar SEPA incasso minder geschikt voor is, zodat jij kunt beslissen of het bij je bedrijf past.

SEPA incasso is perfect voor…

Het incasseren van terugkerende betalingen zoals abonnementen. Voor bedrijven die terugkerende betalingen ontvangen, denk aan lidmaatschap, heeft SEPA incasso drie belangrijke voordelen:

Controle – Met SEPA incasso zijn bedrijven er zeker van dat hun klanten elke maand op tijd betalen. Slagingspercentage – SEPA incasso sluit mislukte betalingen door het verlopen van een bankpas of annulering uit. Door een handige betaalmethode aan te bieden waar klanten niet meer naar om hoeven kijken, vergroot je ook de loyaliteit onder je klanten. Minder administratie – Met SEPA incasso ben je minder tijd kwijt aan het opvolgen en invoeren van geüpdatete kaartgegevens.

Facturatie voor diensten waarbij onmiddellijke betaling niet vereist is. Bijvoorbeeld voor marketing bureaus. SEPA incasso is het ideale systeem voor B2B facturatie om de volgende drie redenen:

Verbeterde cashflow – Met SEPA incasso heb jij de controle. Je kan betalingen incasseren wanneer je wilt. En dat zorgt weer voor meer controle over je cashflow. Eenvoudig variabele bedragen incasseren – Met SEPA incasso kan je variabele bedragen incasseren met 1 voorafgaande autorisatie. Verandert het bedrag? Dan kun je het nieuwe bedrag automatisch claimen. Dit verschilt van een doorlopende opdracht, waarbij je klant de bank steeds nieuwe instructies moet geven als het bedrag verandert. Minder administratie en opvolgen van betalingen – Met SEPA incasso ben je minder tijd en handmatig werk kwijt aan het opvolgen van betalingsachterstanden en het afstemmen van betalingen. Ook duurt het minder dagen voor een betaling binnen is, zonder dat je ongemakkelijke gesprekken hoeft te voeren met je klanten over geld.

Account klanten met een voortdurende relatie met het bedrijf. Zoals groothandels. Betalingen incasseren van account- en doorlopende klanten met SEPA incasso werkt goed om dezelfde redenen als hierboven. Bovendien biedt het twee belangrijke voordelen voor je klanten:

Simpele betalingsmethode voor klanten – Het automatiseert het incassoproces en helpt klanten om veel eenvoudiger te betalen Flexibele betaling – Dankzij SEPA incasso kunnen doorlopende klanten kosten spreiden en op rekening betalen.

Markten met laag creditcard-gebruik zoals Duitsland en Nederland, waar creditcard penetratie lager is dan 50%. Betalen met je bankrekening via SEPA incasso heeft de voorkeur in deze landen. Ook in sectoren of markten waar het gebruik van zakelijke creditcards laag is, zullen zakelijke klanten liever via hun bankrekening betalen.

SEPA incasso werkt niet voor…

Transacties die onmiddellijke goedkeuring vereisen. SEPA incasso’s worden niet onmiddellijk afgeschreven, zelfs niet onder het snelle Zakelijke Europese incasso. Bekijk onze handleiding over Timings voor meer informatie.

Transacties die waarschijnlijk teruggeboekt worden, waaronder liquide middelen en goederen van hoge waarde. Door het algemene SEPA beleid voor terugboeken zonder opgaaf van redenen, is het eenvoudig om bedragen terug te boeken in de eerste acht weken na de incasso.

SEPA incasso via GoCardless

Dankzij onze simpele online interface en API krijg je eenvoudig en goedkoop toegang tot SEPA incasso. Het wordt gebruikt door de meest uiteenlopende bedrijven voor regelmatige facturering, termijnbetalingen en abonnementen. Een paar voorbeelden:

SaaS bedrijven

Abonnementsbedrijven

B2B of B2SMEs bedrijven

Telecom bedrijven

Webhosting bedrijven

Kredietverlening

Marketing bureaus

Verzekeraars

Organisaties met een lidmaatschap

Meer weten over het incasseren van automatische incasso’s binnen Europa? Of contact opnemen met GoCardless? Ga naar de website van GoCardless.