Wat is SEPA incasso?

SEPA incasso, ook wel Europese incasso genoemd, is geïmplementeerd in alle landen van de Eurozone. In deze landen moeten alle eurobetalingen geïncasseerd worden via het SEPA betalingssysteem.

Het SEPA systeem bestaat op dit moment naast nationale automatische incasso systemen in niet-Eurozone SEPA landen. Het is dus nog steeds mogelijk om in deze landen betalingen te incasseren via zowel SEPA als het nationale systeem (tot 31 oktober 2016).

Deze handleiding behandelt de belangrijke kenmerken van SEPA incasso uit het perspectief van een incassant. Ontdek wat SEPA betekent voor jouw bedrijf.

Belangrijkste kenmerken van SEPA incasso

SEPA incasso is een pull model. Als een klant eenmaal een machtiging heeft afgegeven, worden de betalingen geïnitieerd door de incassant. SEPA incasso betalingen zijn bank-tot-bank. Er zijn geen betaalkaartnetwerken betrokken bij het SEPA incasso systeem. Alle communicatie verloopt direct via de banken.

SEPA incasso bestaat uit twee systemen

SEPA incasso bestaat uit twee systemen: Standaard Europese incasso (SEPA Core Direct Debit) en Zakelijke Europese incasso (SEPA B2B Direct Debit). In het kort: zakelijke Europese incasso is alleen beschikbaar als je betalingen incasseert van andere bedrijven.

Standaard Europese incasso is verplicht voor alle SEPA banken die automatische incasso voor eurobetalingen aanbieden. Zakelijke Europese incasso is echter optioneel, dat betekent dat niet alle banken het aanbieden.

Weten welk systeem het beste bij jou past? Neem dan de volgende punten in acht:

Klanten – Zakelijke Europese incasso kan alleen worden gebruikt voor betalers die ook een bedrijf zijn – geen particulieren of microbedrijven. Standaard Europese incasso kan gebruikt worden voor alle betalers. Bescherming - Zakelijke Europese incasso klanten hebben geen recht op terugboeking van geautoriseerde transacties. Dat is alleen mogelijk als de betaler kan bewijzen dat hij niet akkoord is gegaan met een zakelijke machtiging (tot 13 maanden na de incassodatum). Timing - Zakelijke Europese incasso hanteert een korte tijdslijn voor het indienen van de betaling (1 dag voor de incassering) en een snellere response-tijd van de banken in het geval van een technische fout of onvermogen om de incassering te verwerken (2 dagen na de incassering).

In deze handleiding hebben referenties aan SEPA incasso betrekking op zowel Standaard Europese incasso als Zakelijke Europese incasso. Tenzij expliciet genoemd.

SEPA incasso en GoCardless

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Dankzij GoCardless kunnen bedrijven SEPA incasso’s incasseren uit de hele Eurozone.

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