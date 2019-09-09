Voordelen van papierloze machtigingen voor SEPA incasso

Bij GoCardless geloven we dat organisaties, en vooral online bedrijven, de beste voordelen van SEPA incasso kunnen benutten via papierloze machtigingen.

Papierloze machtigingen hebben verschillende voordelen ten opzichte van papieren machtigingen en kunnen veel winst opleveren op het gebied van kostenbesparing en efficiëntie:

Minder handmatig invoeren - Papieren machtigingen moet je bewaren en handmatig invoeren. Het papierloze machtigingsproces is inherent efficiënter en minder foutgevoelig.

Geautomatiseerd proces – Met papierloze machtigingen kun je gegevens automatisch opslaan en opvragen.

Niet printen, ondertekenen of terugsturen – Dankzij het digitale proces hoef je nooit meer een papieren formulier te printen, te ondertekenen en weer terug te sturen. Geen print- en postkosten meer. Minder papieren bestanden en archivering.

GoCardless biedt een simpel online systeem voor het creëren en beheren van machtigingen.

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