Een bedrijf moet een Incassant ID hebben om SEPA incasso te kunnen incasseren van betalers. Een Incassant ID is een uniek kenmerk waarmee een SEPA incasso opdrachtgever zich identificeert.

Deze handleiding legt uit wat een Incassant ID is en hoe je er een krijgt. Misschien wil je deze handleiding ook lezen: Toegang krijgen tot SEPA incasso.

Wat is een Incassant ID?

Een Incassant ID is een uniek kenmerk voor organisaties die betalingen incasseren via SEPA incasso. Het moet worden opgenomen in elke SEPA incasso zodat de betaler en de bank van de betaler:

Elke SEPA incasso kunnen verifiëren

Een terugboeking kunnen aanvragen of een klacht kunnen indienen

Het bestaan van een machtiging kunnen checken als een betaling wordt aangevraagd

Bedrijven kunnen hun Incassant ID voorzien van een afwijkende branchecode in plaats van de standaard ZZZ waarde. Hiermee kun je bedrijfsactiviteiten identificeren voor jou en je klant.

Hoe krijg je een SEPA Incassant ID?

Je kunt op twee manieren toegang krijgen tot een SEPA Incassant ID:

1. Via je vaste bank

Neem contact op met je bank om het proces te starten. Zij zijn verantwoordelijk voor de aanmaak. Je moet wellicht voldoen aan criteria van de bank. Banken kijken waarschijnlijk naar de volgende voorwaarden:

Management expertise om de SEPA regels toe te passen, fouten te minimaliseren en de reputatie van het systeem te behouden.

Financiële reserves om terugboekingen te vergoeden.

Contractuele capaciteit om de bank vrij te waren van het betalen van terugboekingen.

2. Via GoCardless

Met GoCardless kan je gebruikmaken van onze master Incassant ID om betalingen van je klanten te incasseren of een Incassant ID in jouw naam te gebruiken. Deze Incassant ID kan worden gebruikt in elk SEPA land, voor elk systeem en voor elke bank.

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