Machtigingen onderbrengen bij een andere aanbieder

Wil je overstappen van SEPA incasso aanbieder? Dat kan op elk moment via het wijzigingsproces voor machtigingen. Het is heel eenvoudig.

Door de overstap te combineren met wijzigingen in de bedrijfsnaam, het machtigingskenmerk en incassant ID, kunnen bedrijven machtigingen eenvoudig onderbrengen bij een andere aanbieder.

Deze handleiding leidt je door het proces om machtigingen onder te brengen bij een andere aanbieder. Wil je overstappen op GoCardless? Wij kunnen je hier kosteloos bij helpen.

Hoe wijzig je een SEPA incasso machtiging?

Met SEPA incasso kun je de naam van het bedrijf, het machtigingskenmerk en de SEPA Incassant ID op de machtiging wijzigen. De klant moet hiervan op de hoogte gesteld worden vóór de volgende betaling.

Hoewel je je klanten op de hoogte moet stellen van wijzigingen, is het niet nodig om toestemming te krijgen of een nieuwe machtiging aan te maken. De autorisatie van het bedrijf op de huidige machtiging is voldoende.

Je verstrekt de gewijzigde informatie door de wijzigingen toe te voegen aan het XML-bericht dat je aanlevert bij de banken bij een nieuwe incasso.

Overstappen van automatische incasso aanbieder

Door het SEPA Incassant ID veld te updaten, is het mogelijk machtigingen onder te brengen bij een nieuwe automatische incasso aanbieder. Je hoeft alleen het Incassant ID veld te updaten naar dat van de nieuwe aanbieder. De volgende transfers zijn mogelijk:

Van je eigen Incassant ID naar dat van een derde partij

Van een derde partij naar een andere derde partij

Van een derde partij naar je eigen Incassant ID

Zoals hierboven beschreven, heb je geen input van je klant nodig.

Timing van het proces

Breng je machtigingen onder bij een nieuwe aanbieder? Dan is de overstap van toepassing bij een nieuwe incasso.

SEPA incasso’s onderbrengen bij GoCardless

Wil je je bestaande SEPA incasso’s onderbrengen bij GoCardless? Wij helpen je kosteloos bij dit proces.

GoCardless kan bestaande machtigingen namens jou verhuizen. Wij hebben alleen je bestaande machtigingsgegevens en je schema voor toekomstige incasso’s nodig. Je klant moet op de hoogte worden gesteld, maar hij hoeft zelf niks te doen.

Meer weten over het incasseren van automatische incasso’s binnen Europa? Of contact opnemen met GoCardless? Ga naar de GoCardless website.