Voordelen van e-Mandates

In de toekomst zullen meer banken in Europa in staat zijn e-Mandates aan te bieden. Dit kan extra voordelen bieden. Het is een optionele service van SEPA. Banken zijn dus niet verplicht om het aan te bieden.

e-Mandates zijn veiliger dan papieren en papierloze machtigingen:

Vertrouwde bankprocedures - e-Mandates zijn herkenbaar voor de klant. Zij komen terecht in hun eigen vertrouwde omgeving voor internetbankieren. Klanten kunnen ook hun online bankgegevens gebruiken of andere door de bank aangeboden digitale kanalen om het machtigingsformulier in te vullen. Er is geen aanvullende identificatie vereist en dus minder risico op fraude.

Ondanks dit duidelijke voordeel, zijn er nog erg weinig e-Mandate aanbieders in Europa. Nederlandse banken hebben de handen ineengeslagen om digitaal incassomachtigen in Nederland te lanceren. Met deze gebruiksvriendelijke oplossing kunnen klanten de machtiging ondertekenen in hun eigen vertrouwde bankomgeving.

Om e-Mandates ook internationaal te laten slagen, is het belangrijk dat de dienst eerst overgenomen wordt door een aanzienlijk aantal banken. GoCardless heeft daarom een papierloos model ontwikkeld waarmee bedrijven SEPA incasso veilig online kunnen opzetten en beheren. Zodra de oplossing onder banken in heel Europa draagvlak krijgt, beschikt GoCardless over de internationale kennis en het bereik om in ieder land een geoptimaliseerde e-Mandate oplossing aan te bieden.

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