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Comptabilité

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Pourquoi et comment effectuer une levée de fonds
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Comment financer sans les banques une start-up ou une entreprise novatrice.

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Comment un entrepreneur doit bien tenir son livre de recettes ?

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Comment tenir un livre de compte pour son entreprise ?
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