Reporter les différents postes du passif

Une entreprise lors de l’établissement du bilan doit recenser l’ensemble de ses dettes, mais également ses capitaux propres. Lors de l’élaboration des documents comptable et du bilan, l’entreprise recense l’ensemble de ses dettes et capitaux propres au sein du passif.

Définition du passif comptable

Le passif peut être défini comme un élément constitutif du patrimoine de l’entreprise avec une valeur négative, contrairement aux actifs au sein du bilan comptable qui constitue des éléments du patrimoine de l’entreprise qui ont une valeur positive.

Les éléments constitutifs du passif

Le passif du bilan comptable comporte un certain nombre d’éléments qui devront être reportés lors de l’établissement du bilan comptable. Ces éléments servent à égaliser l’actif et à le financer et sont regroupés à travers plusieurs postes dont la nature diffère :- les capitaux propres : il s’agit des différents apports en capital et des résultats qui se sont accumulés tout au long de l’exercice comptable.- Dettes à court terme : ce sont les dettes accumulées auprès des fournisseurs et de l’administration fiscale (elles peuvent être d’ordres fiscaux et sociaux).- Dettes à moyen et long terme : l’entreprise devra reporter sur cette rubrique les emprunts à moyen et long terme contractés auprès des banques ou d’autres créanciers.

Les capitaux propres du passif

On définit les capitaux propres comme étant les ressources stables de l’entreprise. Il s’agit d’un élément constitutif du passif au sein du bilan comptable. Les capitaux propres sont constitués de la manière suivante :- Capital social de l’entreprise : il s’agit des apports des fondateurs de l’entreprise.- Les réserves de l’entreprise : cette rubrique comporte les bénéfices non distribués.- Le résultat net : définis la différence entre les produits et les charges, il s’agira d’un bénéfice ou d’une perte.

Les dettes de l’entreprise

Au sein du passif, on trouve les dettes de l’entreprise qui sont classés en différentes catégories :- Dettes fournisseurs- Emprunts obligataires : il s’agit des emprunts suite à l’émission d’obligations.- Dettes sociales et fiscales : on classe dans cette catégorie, les salaires, charges sociales, cotisations sociales, TVA, impôt sur les sociétés…- Les emprunts : il s’agit des crédits accordés par les banques commerciales à l’entreprise (crédit moyen ou long terme par exemple).- Les autres dettes : toutes les dettes que l’on ne peut pas classer dans les dettes citées précédemment.

Les provisions pour risques et charges

Cet élément constitutif du passif enregistre les opérations comptables avec des montants de dettes et l’échéance, qui ne sont pas connus à l’avance. On distingue notamment :- Provisions pour risques : ces provisions couvrent l’ensemble des risques qui se rapportent à l’activité de l’entreprise. Il peut s’agir de litiges avec un fournisseur, un client, un salarié ou autre. Par exemple : un client qui ne règle pas une créance- Provisions pour charge : on inclut dans ce poste les provisions pour restructurations ou charge. Exemple : vous avez prévu des travaux.

Quelques règles élémentaires sur le passif du bilan

- Le passif doit absolument être équilibré avec l’actif lors de l’élaboration du bilan comptable. Il est primordial de bien reporter le chiffre qui se rapporte à chaque poste figurant sur le passif. Il doit notamment figurer le chiffre de l’exercice actuel ainsi que l’exercice précédent. - L’annexe comptable sera particulièrement utile pour comprendre les différents postes du passif. - On présente les informations qui se situent au passif de manière plus ou moins détaillée. Il existe un modèle simplifié avec un contenu obligatoire qui doit absolument figurer au bilan. Pour faciliter l’élaboration de votre bilan comptable, vous avez la possibilité d’utiliser un logiciel de comptable comme celui d’Axonaut, pour reporter de manière optimale les différents postes du passif.