La marge brute : définition et calcul

La marge brute, une brève définition. La marge brute représente la différence, hors taxe, entre le prix de vente de biens ou de services, et leur coût de revient.

Il convient toutefois de se montrer prudent en définissant la marge brute, car elle peut différer selon le secteur d'activité concerné : dans le secteur de la grande distribution, la marge brute, c’est la marge commerciale. Pour un commerçant, elle désigne la différence entre prix de vente et prix d'achat, et pour un industriel, elle se réfère à la différence entre prix de vente et prix de revient HT.

À quoi sert la marge brute ?

La marge brute permet de voir, en observant son activité commerciale, si l'activité d'une entreprise est bénéficiaire ou non. Elle donne une idée précise de l’importance des gains réalisés, et donc de sa rentabilité et de sa compétitivité. Une exploitation peut difficilement être très rentable si son taux de marge brute est mauvais.

Au quotidien, la marge brute permet d’affiner la politique globale de fixation des prix. Par exemple, lorsque l’on établit sa politique de prix, il peut être intéressant de fixer une marge brute par produit, qui permettra de bien négocier les coûts d'achat avec les fournisseurs.

La marge brute est donc un indice de rentabilité quant à l’activité commerciale.

La définition de la marge brute n’est pas normée en comptabilité, mais elle constitue pourtant un élément essentiel pour déterminer la rentabilité d’une activité. Grâce à elle, on peut également mettre en valeur la capacité d’une entreprise à dégager un bénéfice de son activité commerciale et à faire face à ses charges fixes.

Marge brute et marge nette

Entre marge brute et marge nette, la différence est très importante, car ces deux notions désignent en comptabilité des réalités bien distinctes. La marge brute indique si une entreprise a la capacité de dégager un bénéfice. Quant à la marge nette, elle mesure, grâce à un pourcentage, la rentabilité globale d'une entreprise. Elle comptabilise donc, à la différence de la marge brute, l’ensemble des charges (y compris les charges fixes) et des produits. En d’autres termes, si marge brute et marge nette se réfèrent toutes deux à la notion de rentabilité, les analyses financières qu’elles permettent se situent à des échelles différentes.

En tout état de cause, le calcul de la marge brute et de la marge nette est un élément indispensable pour juger de la capacité d’une entreprise commerciale à être rentable.

Le taux de marge brute

En calculant le taux de marge brute pour tous les produits, on peut se livrer à une comparaison quant à leur contribution à la performance de l’entreprise. Ce taux permet également d’effectuer des comparaisons avec les concurrents. Au niveau interne, il donne la possibilité d’évaluer la croissance des taux de marge des dernières années.

Dans le secteur de la distribution, la marge brute se calculera de la même façon que la marge commerciale, en appliquant la formule suivante :

Marge brute = Prix de vente HT – Coût d’achat HT.

Pour d’autres secteurs d’activité (production), c’est la formule suivante qui s’appliquera :

Marge brute = Chiffre d’affaires – Total prix de revient HT

Pour les entreprises commerciales, on peut calculer le taux de marge brute grâce à la formule suivante :

Taux de marge brute = (Marge brute / Ventes de marchandises HT) x 100

En conclusion, il faut garder à l’esprit un fait important : la marge brute doit couvrir les frais de commercialisation du produit et permettre à l’entrepreneur de dégager un bénéfice sur la vente. En effet, c’est cette marge qui permet, indirectement, de financer les salaires, les locaux et les matériaux d'activité de l’entreprise.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider à simplifier la collecte de paiements récurrents