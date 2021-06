Passer à la comptabilité Cloud : les avantages pour votre entreprise

La gestion des finances de l’entreprise devrait toujours se faire par le biais de procédures cohérentes et efficaces qui prennent le moins de temps possible.

Cependant, si vous gérez encore vos comptes par le biais de feuilles Excel, de dossiers papiers ou d’un logiciel de comptabilité de bureau traditionnel, vous perdez probablement une quantité énorme de cette productivité potentielle. En cause, la saisie de données chronophage, la mauvaise intégration avec vos systèmes et les heures passées à chercher cette formule compliquée. Tout cela vous fait perdre un temps considérable et vous empêche d’atteindre vos objectifs.

En passant à une plateforme de comptabilité nouvelle génération, vous améliorerez non seulement l’efficacité de vos procédures, et obtiendrez aussi toute une série d’améliorations qui ne peuvent être obtenues que par le biais d’une solution de gestion financière en ligne.

Alors, quels sont ces avantages ? Et pourquoi la comptabilité Cloud est-elle une évolution si positive pour le succès à long terme de votre entreprise ?

La comptabilité Cloud s’impose rapidement sur le marché actuel comme la solution de choix pour les entreprises souhaitant avoir un meilleur contrôle sur leurs finances.

Une enquête récente de Markess International indique que près de 50% des entreprises de plus de 10 salariés en France fait déjà appel au moins à un service cloud. La tendance augmente rapidement, elles seront 2/3 à le faire d’ici fin de 2018.

Après avoir parlé aux clients de GoCardless, nous avons constaté que 38 % de nos utilisateurs professionnels n’utilisent pas de logiciel de comptabilité du tout. Passer à la comptabilité Cloud pourrait grandement améliorer leur productivité et leur contrôle des finances. La comptabilité Cloud vous offre les avantages suivants :

Accès n’importe quand, n’importe où : grâce à la comptabilité en ligne, vous avez accès à vos comptes 24h/24 7j/7, du moment que vous avez une connexion à Internet. Ainsi, vous pouvez vérifier votre situation de trésorerie depuis votre café local ou même envoyer une facture depuis votre salon. La communication en temps réel et les prévisions, (les données bancaires en temps réel, les applications de numérisation intelligente et le traitement de données automatisé) sont réunis en un seul et même endroit pour vous offrir une vue d’ensemble actualisée en temps réel de toutes vos informations financières importantes. Ceci représente un énorme avantage lorsque vous souhaitez vous pencher sur les plans de développement futur de votre entreprise.

Un système intégré construit sur des applications d’entreprise – les plateformes de comptabilité Cloud vous permettent d’ajouter des applis et des outils FinTech afin de personnaliser les fonctionnalités de vos systèmes. Connectez-vous au flux en direct d’une banque, enregistrez les dépenses, relancez les clients aux factures impayées ou améliorez votre communication selon les applis que vous choisissez.

Un moyen plus efficace de contrôler vos finances – l’automatisation intelligente complète votre rapprochement bancaire, relance les factures impayées et encaisse les paiements instantanément. Prenez le contrôle total de votre gestion financière et concentrez votre temps à améliorer vos relations avec la clientèle plutôt que l’administration.