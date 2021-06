Reporter ses entrées d’argent à travers le livre de recettes

Tout micro-entrepreneur et auto-entrepreneur digne de ce nom doivent tenir un livre de recettes afin d’avoir un aperçu global des recettes liées à son activité professionnelle. En effet, une gestion administrative optimale de ses entrées d’argent permettra à l’entrepreneur d’avoir un suivi de ses déclarations d’encaissement de chiffres d’affaires. Cependant, est-il obligatoire de tenir un livre de recettes ? Comment le remplir ?

Est-ce que le livre de recettes est obligatoire ? On parle de régime fiscal allégé pour les entrepreneurs qui relève du régime fiscal de la micro-entreprise. Les chefs d’entreprise qui sont enregistrés sous le régime de micro-entrepreneur ne sont pas légalement tenus de tenir une comptabilité et présenter un bilan lors de la fin de chaque exercice comptable. Cependant, en cas de contrôle fiscal, il sera demandé le livre de recettes qui est un document obligatoire pour un micro-entrepreneur. Ce document doit être tenu de manière chronologique afin d’avoir un aperçu clair et global des différentes recettes du micro-entrepreneur.

On définit une recette d’un point de vue comptable, comme étant la réception d’un paiement en contrepartie d’un reçu de paiement que l’on nomme facture. La facture est émise lors de la vente d’un bien ou la prestation d’un service.

Il est primordial de recenser la recette lors du paiement de la vente du bien ou la prestation du service. Il ne faut surtout pas renseigner la recette lors de la facturation ! En effet, le risque étant d’effectuer des avances de trésorerie d’une vente, avec le paiement de charges de manière prématurée, alors que vous n’avez pas encore été payé par votre client !

Quelles sont les informations qui doivent figurer sur le livre de recettes ?

Ce document comptable doit comporter un certain nombre de mentions comme des pages numérotées et recenser l’ensemble des entrées d’argent. Le livre de recettes doit notamment comporter :- Date d’encaissement- Type de règlement (espèces, chèques, virements...)- Facture avec numéro du document- Montant de la somme - Nom du client- Nature de la venteSi l’entrepreneur exerce plusieurs activités, il est essentiel de différencier les recettes liées aux différentes prestations. Si le micro-entrepreneur exerce la vente et prestations de services, il sera essentiel de distinguer au sein du livre de recettes le chiffre d’affaires par rapport à la nature des transactions.

Ce document comptable doit être tenu au jour le jour et doit comporter toutes les informations relatives aux recettes du micro-entrepreneur. Aucune rature, ni aucun manquement ne doit y figurer. Il existe quelques assouplissements comme par exemple le montant des recettes, qui correspondent à des ventes de biens ou des prestations de services. En effet, ils ne pourront pas faire l’objet d’une inscription globale à la fin de la journée, si le montant ne dépasse pas la somme de 76 €.Les opérations qui sont inscrites sur le document comptable doivent être totalisées à la fin de chaque trimestre ou en fin d’année civile.

Sur quel support peut-on tenir le livre de recettes ?

L’entrepreneur a plusieurs moyens de tenir le livre de recettes, que ce soit sous format papier, avec des documents officiels ou avec le logiciel comptable de l’entreprise Sage. À savoir que la tenue de ce document comptable est assez flexible, cependant une fois que vous aurez enregistré les écritures, elles ne sont pas modifiables.

L’entrepreneur a également la possibilité de tenir le livre de recettes sur un fichier Excel, pour cela, il existe des modèles disponibles en ligne où vous aurez la possibilité de reporter les informations facilement.