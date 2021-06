Comment tenir un livre de compte pour son entreprise ?

Être en mesure de connaître les entrées et sorties de son compte bancaire professionnel pour la gestion de son activité professionnelle est essentiel, pour connaître l’évolution des recettes et du chiffre d’affaires. Ces opérations quotidiennes doivent être retranscrites dans un livre de compte. Toutefois, est-il préférable de le tenir soi-même ou de confier la gestion du livre de compte à un comptable ? Comment remplir ce document comptable ?

Quelle est l’utilité d’un livre de compte ?

Le livre de compte remplace le fichier Excel que l’on peut tenir sur son ordinateur ou le carnet en papier pour avoir un aperçu global de la situation de l’activité de son entreprise. Ce document comptable à l’intérêt d’avoir un aperçu global des entrées et sorties d’argent de son entreprise.

Cela consistera à séparer les revenus et les dépenses de l’entreprise et organiser le livre de compte par périodes qu’elles soient mensuelles ou hebdomadaires. Ce document comptable permet d’avoir un contrôle optimal de sa trésorerie et de pouvoir se projeter dans le futur pour améliorer son activité professionnelle.

Les différents types d’approches concernant le livre de compte

Il existe plusieurs approches pour tenir un livre de compte que l’on nomme « la comptabilité d’engagement » et la « comptabilité de trésorerie ».

La comptabilité d’engagement consiste à enregistrer les différentes transactions de l’entreprise à l’instant t, c'est-à-dire lors de la facturation.

La comptabilité de trésorerie consiste à enregistrer les différentes opérations de son activité professionnelle, lorsque les opérations ont été facturées.

Tenir ce type de document comptable consistera à répertorier les recettes/dépenses. Vous devrez répertorier les opérations qui pourront avoir une influence sur votre trésorerie que ce soient les entrées et les sorties d’argent.

Le livre de compte se divise en 6 colonnes avec différents intitulés :

Date d’enregistrement de la transaction

Libellé : descriptif de la transaction, s’agit t-il d’un achat de marchandises, le paiement d’une taxe ?

Solde : solde du compte après avoir enregistré la transaction

Recette : montant de la transaction qui a été encaissée

Référence : il peut s’agir du numéro de facture, du reçu.

Défense : montant de la dépense (décaissement).

On enregistre à travers ces 6 colonnes l’ensemble des transactions de l’entreprise, cela permettra d’optimiser la tenue des comptes.

La tenue du livre permet d’affecter correctement sur chaque catégorie les entrées et les sorties d’argent et de les inscrire dans le journal général. On nomme ‘’exercice’’ la période couverte par le document comptable. Effectuer une écriture comptable consistera à répertorier le débit et le crédit dans le journal général.

Dois-je faire appel à un comptable pour tenir un livre de compte ?

La tenue d’un livre de compte doit être effectuée de manière régulière et demande également de la rigueur. Il est possible de faire appel à un professionnel ou utiliser un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage. Cela permettra de réduire le temps passé à tenir le livre de compte et vous consacrer au développement de votre chiffre d’affaires.

Le logiciel de comptabilité vous permettra de générer de manière automatique les différentes entrées et vous économiserez du temps et de l’argent. Par ailleurs, ce type de logiciel vous permettra de réduire au maximum les erreurs et omissions.

Quels sont les avantages du livre de compte ?

Le livre de compte vous permet une tenue régulière et efficace des comptes de l’entreprise comme mentionné précédemment. Par ailleurs, ce document comptable permet de détecter des incohérences et des écarts, maîtriser le flux de trésorerie, permet d’avoir un aperçu clair et concis de la situation de son entreprise et aide également à la prise de décision pour la bonne marche de son activité professionnelle.

Ce document comptable permet également de s’assurer que les relevés bancaires de l’entreprise sont cohérents. Ainsi, vous serez assuré d’une bonne tenue des comptes de l’entreprise.