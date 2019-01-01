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L’équipe création de contenu

L'équipe création de contenu de GoCardless est un groupe d'experts en la matière dans plusieurs domaines de GoCardless. Les auteurs et les réviseurs travaillent dans les départements ventes, marketing, juridique et finance. Tous ont une connaissance et une expérience approfondies des différents aspects de la technologie des systèmes de paiement et des règles de fonctionnement applicables à chacun. L'équipe possède une expertise dans les réseaux de paiement bien établis tels que le prélèvement automatique au Royaume-Uni, le réseau européen SEPA et le réseau américain ACH, ainsi que dans les réseaux opérant en Scandinavie, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

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