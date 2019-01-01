Skip to content
Fil d'Ariane
Ressources

Derniers articles

Qu’est-ce que l’effet de levier ?
Qu’est-ce que l’effet de levier ?

Apprenez ce qu’est l’effet de levier, comment le calculer et quand l’utiliser

Lecture : 3 minutes
Comptabilité
Quels sont les documents comptables obligatoires ?
Quels sont les documents comptables obligatoires ?

Un article pour mieux comprendre la comptabilité et le grand livre comptable

Lecture : 2 minutes
Comptabilité
Qu’est-ce que le Chief Data Officer ?
Qu’est-ce que le Chief Data Officer ?

Lisez cette présentation pour tout savoir sur le métier de Chief Data Officer

Lecture : 2 minutes
Business Management
Quelles sont les différences entre B2B et B2C ?
Quelles sont les différences entre B2B et B2C ?

Derrière ces lettres « mystérieuses » se cachent deux notions essentielles ...

Lecture : 2 minutes
Business Management
Le besoin en fonds de roulement : définition
Le besoin en fonds de roulement : définition

Le besoin en fonds de roulement est une notion importante en comptabilité et ...

Lecture : 2 minutes
Finances
La gestion des risques en entreprise : définition
La gestion des risques en entreprise : définition

Gérez mieux les risques dans votre entreprise grâce à notre article !

Lecture : 2 minutes
Business Management
Directeur administratif et financier : définition, mission et salaire
Directeur administratif et financier : définition, mission et salaire

Consultez le salaire d’un directeur administratif et financier et ses missions

Lecture : 2 minutes
Finances
ADR : qu’est-ce qu’un American Depositary Receipt ?
ADR : qu’est-ce qu’un American Depositary Receipt ?

Consultez la définition d'un ADR et en quoi il peut servir pour l'entreprise !

Lecture : 2 minutes
Finances
Vendre en ligne gratuitement
Vendre en ligne gratuitement

Découvrez ici les meilleurs plateformes gratuites de vente en ligne

Lecture : 3 minutes
Business Management
Soutien financier aux entreprises en France
Soutien financier aux entreprises en France

Renseignez-vous sur les aides financières aux entreprises

Lecture : 3 minutes
Trésorerie
Repensez votre stratégie de paiement pour sauver vos clients et votre santé financière : 4 données clés
Repensez votre stratégie de paiement pour sauver vos clients et votre santé financière : 4 données clés

Les données clés de l'étude Forrester sur les décideurs de paiement.

Lecture : 4 minutes
Entreprise
Que sont les fonds communs de placement dans l’innovation ?
Que sont les fonds communs de placement dans l’innovation ?

Découvrez les conditions et les avantages des investissements dans les FCPI

Lecture : 2 minutes
Finances
Qu’est-ce que la liquidité d’une entreprise ?
Qu’est-ce que la liquidité d’une entreprise ?

La liquidité d’une entreprise est une notion financière clé pour une entrepr ...

Lecture : 2 minutes
Business Management
Qu'est-ce que la gestion des ressources humaines ?
Qu'est-ce que la gestion des ressources humaines ?

Découvrez pourquoi la gestion des ressources humaines est aussi importante

Lecture : 2 minutes
Business Management
Comment vérifier la solvabilité d’une entreprise ?
Comment vérifier la solvabilité d’une entreprise ?

Découvrez tous les moyens possibles de vérifier la solvabilité d’une entreprise

Lecture : 2 minutes
Finances
Qu'est-ce que le ratio Cooke ?
Qu'est-ce que le ratio Cooke ?

Tout savoir sur le ratio Cooke et les ratios de solvabilité bancaire

Lecture : 2 minutes
Finances
Intermédiation et désintermédiation financière
Intermédiation et désintermédiation financière

Tout savoir sur l’intermédiation financière en quelques minutes

Lecture : 2 minutes
Finances
Préparer un budget marketing
Préparer un budget marketing

Préparez votre budget marketing grâce à ces quelques conseils !

Lecture : 3 minutes
Business Management
Le financement participatif en France
Le financement participatif en France

Découvrez les nombreux types de financements participatifs grâce à cet article.

Lecture : 3 minutes
Business Management
Comment trouver un business angel ?
Comment trouver un business angel ?

Consultez cet article pour tout savoir sur les business angels !

Lecture : 2 minutes
Finances
La santé financière d’une entreprise
La santé financière d’une entreprise

Votre entreprise est-elle en bonne santé ?

Lecture : 2 minutes
Finances
Qu’est-ce que le plan de trésorerie ?
Qu’est-ce que le plan de trésorerie ?

Lisez cet article pour savoir ce qu’est le plan de trésorerie

Lecture : 2 minutes
Business Management
Qu'est-ce qu’un chèque ?
Qu'est-ce qu’un chèque ?

Les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur le chèque

Lecture : 2 minutes
Finances
Qu'est-ce que le numéro de routage ?
Qu'est-ce que le numéro de routage ?

Ne confondez plus RTN, ABA et IBAN grâce à cet article sur le numéro de routage

Lecture : 2 minutes
Finances

Automatisez la collecte de vos paiements avec GoCardless

S'inscrire

Nous contacter

Equipe commerciale

Contacter notre équipe commerciale

+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

Contacter le service d'assistance

Demander un rappel

+33 1 70 37 71 23

Vous avez vu “PRV SEPA” sur votre relevé bancaire ? Cliquez ici.

GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.