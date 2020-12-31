Pourquoi créer une société holding ?

La holding est un terme courant dans le jargon des affaires. Mais au fait, c’est quoi une holding ? Pour beaucoup, la holding est une société. Si ce n’est pas faux à proprement parler, c’est loin d’être la définition exacte d’une holding. Découvrez la définition d’une société holding et les avantages à créer une holding.

Qu’est-ce qu’une holding ?

Dit simplement, une holding est une société qui possède des parts dans plusieurs sociétés. En ayant des parts dans la holding, ses associés ou actionnaires détiennent donc automatiquement des parts dans les entreprises couvertes par la holding.

On distingue deux types de holding, à savoir :

« Passive » : Ce type de holding possède un portefeuille de titres de sociétés ;

« Active » ou « animatrice » : En plus de détenir des parts, elle joue aussi un rôle dans la politique et le contrôle des sociétés détenues. Ce type de holding fournit également différentes prestations d’ordre administratif, juridique, comptable, financier, etc.

En règle générale, la création d’une holding a lieu dans les cas suivants :

Une restructuration de société ;

Une cession d’entreprise ;

Une reprise d’entreprise.

Quels sont les avantages d’une holding ?

La création d’une société de holding comporte de nombreux avantages sur les plans fiscaux, juridiques et stratégiques.

Les avantages fiscaux

Au niveau fiscal par exemple, le régime mère-fille permet d’éviter une double imposition. En effet, les dividendes versés à la holding par une société fille dont au moins 5 % du capital est détenu bénéficie d’un régime d’imposition avantageux. Seule une quote-part de 5 % des dividendes sera intégrée au résultat financier imposable de la holding. En l’absence d’une société holding, les dividendes d’une société sont imposés à 30 %. Cet avantage fiscal vous permet de gérer les dividendes à votre convenance. Ainsi, vous pouvez toujours laisser les dividendes au sein de la holding si vos revenus vous positionnent dans une tranche marginale d’imposition élevée.

L’intégration fiscale est également plus simple puisque la holding globalise l’ensemble des pertes et bénéfices des sociétés. Ainsi, au niveau de la holding, les pertes de certaines entreprises vont permettre de compenser les bénéfices d’une autre entreprise, ce qui résultera en une baisse du montant des impôts.

Les avantages stratégiques

La holding permet de mutualiser certaines fonctions. Ainsi, des secteurs comme les ressources humaines, le marketing ou encore la logistique informatique peuvent être transférés directement au niveau de la holding. Cela permet de réaliser des économies en évitant les fonctions doublons au sein de vos sociétés.

Enfin, une holding met en jeu ce que l’on appelle des effets de levier. Ainsi, si vous souhaitez devenir l’actionnaire majoritaire d’une entreprise, il vous suffira d’acquérir 50,1 % des parts de la holding qui détient elle-même au moins 50,1 % des parts de l’entreprise concernée.

De plus, la société de holding bénéficie d’une surface financière importante. Avec une holding, vous êtes donc dans une position plus favorable qu’une société seule pour négocier de meilleures conditions auprès des banques.

Les avantages juridiques

Il est souvent avantageux de créer une holding pour racheter une société. En effet, la création d’une holding facilite le processus d’acquisition d’une entreprise et vous permet de diminuer les risques inhérents à l’opération. Dans le cadre d’une holding, vous n’êtes pas le seul à financer l’opération puisque l’ensemble des actionnaires à bord participent à l’acquisition. De plus, votre patrimoine personnel est protégé en cas de faillite.

Une création de holding demande à connaître le type de société que vous souhaitez créer ainsi que sa forme juridique (SA, SAS, SARL, société civile, etc.). Il est donc fortement recommandé de demander l’assistance d’experts juridiques, financiers et fiscaux pour réaliser l’opération.