Un entrepreneur et un investisseur s’exposent en permanence aux risques de change, lorsqu’ils sont impliqués dans des transactions internationales ou dans des investissements en devises étrangères qui peuvent faire l’objet d’un potentiel risque de change. Le risque de change concerne également les placements que l’entrepreneur et l’investisseur peuvent effectuer.

Un industriel, un exportateur ou autre s’expose à ce type de risque surtout durant l’acquisition d’un actif dans une devise étrangère. Pourquoi existe-t-il un risque ? Tout simplement parce qu’une baisse des cours de change peut entraîner une baisse brutale de la valeur de l’actif qui est libellée dans une autre devise.

En quoi consiste le risque de change ?

Le risque de change se produit lorsque l’activité d’une entreprise est tournée vers l’international. Il s’agit d’un paramètre à prendre en considération lorsque l’entrepreneur ou l’investisseur utilisent une devise étrangère pour payer des exportations.

Le risque de change est également à prendre en compte lorsqu’il se produit l’achat d’un actif dans une devise autre que l’euro. Si la transaction s’effectue par exemple dans la zone euro, il n’y aura pas de risque de change à prendre en considération.

Dans le cadre du risque de change, l’entrepreneur doit connaître la notion de FOREX « Foreign Exchange » qui est le marché des changes où s’exprime la valeur d’une devise par rapport à une autre devise. Toutefois, on différencie différents types de risque de change pour les entreprises.

Les différents types de risques de change

Une entreprise qui effectue des transactions internationales peut être confrontée à différents types de risques de change :

- Changement brutal du taux de change sur un court délai qui peut ainsi modifier de manière significative le montant de la facture. On parle ainsi de risque de change transactionnel.

- Il existe un autre type de risque de change qui correspond à la valorisation d’un emploi que l’on trouve à l’actif d’un bilan de l’entreprise. Cela peut concerner une ressource qui se situe dans le passif du bilan de la société qui a été affectée de manière négative. Il s’agit ainsi d’un risque de change bilanciel.

L’entreprise peut utiliser plusieurs leviers pour diminuer au maximum et se prémunir des risques de change afin de protéger dans les meilleures conditions l’intégrité de sa société. Voici quelques exemples de dispositifs (liste non-exhaustive) :

Option sur devises : ce dispositif de protection des risques de change permet à l’entreprise d’acheter ou vendre à une date ultérieure une devise.

Assurance contre le risque de change : l’entreprise peut se protéger des variations brutales du taux de change. Il existe des contrats d’assurance pour les entreprises ayant des activités tournées vers l’international. Ces assurances permettent de couvrir la perte de change et sont valables durant la totalité de la durée de la transaction.

Contrats de change à terme : il permet à la société d’acheter et de vendre à une autre date une devise qui a été stipulée à l’instant.

Les autres mesures pour une gestion intelligente du risque de change

L’entrepreneur pourra en outre agir sur différents leviers comme une gestion optimale et intelligente de sa trésorerie. En effet, une bonne gestion de la trésorerie et une maîtrise du risque de change permet de maintenir un niveau de rentabilité optimale.

Néanmoins, une couverture de risque peut représenter un coût non-négligeable pour l’entrepreneur surtout pour une PME tournée vers l’international. Il conviendra ainsi de trouver un instrument qui puisse être le bon compromis entre une couverture de risque de change très onéreuse et le fait de ne pas recourir à une couverture de risque de change.

Il est important de ne pas tomber dans la spéculation et de prendre des risques inconsidérés en multipliant les transactions de change. L’entrepreneur devra utiliser des outils qui permettent de couvrir le risque de manière optimale.

Recourir à GoCardless pour prévenir le risque de change.

Une solution de paiement en ligne comme GoCardless donne la possibilité aux entrepreneurs de se protéger des risques de change. En effet, la fintech propose un dispositif optimal de collecte de paiements pour les entrepreneurs à la recherche d’un moyen pour collecter les paiements à l’international.

Il peut être difficile et coûteux d’encaisser des transactions à l’international. Les frais de traitement et les commissions de change peuvent être particulièrement élevés.

GoCardless permet de recevoir des paiements internationaux dans plus de 30 pays au taux de change réel. En effet, la fintech réduit de manière considérable le risque de change grâce à un taux de change très avantageux. GoCardless permet d’accéder à un compte bancaire local et d’utiliser la devise du pays du partenaire commercial sans devoir ouvrir un compte bancaire professionnel.

GoCardless permet aux entrepreneurs de pouvoir collecter les paiements sur les comptes bancaires des clients à l’international via le prélèvement avec des frais de transaction très bas. Dans une étude de marché auprès de 5 000 petites et moyennes entreprises qui utilisent GoCardless, 85 % déclarent qu’ils consacrent moins de temps à devoir recouvrir les paiements pour impayés ou retard de paiement.