Le transfert de fonds fait référence à des sommes d’argent qui sont envoyées ou transférées entre deux parties. On dénombre plusieurs moyens pour effectuer des transferts de fonds en France ou à l’étranger comme le virement bancaire, le mandat international ou les solutions P2P.

On utilise les transferts de fonds pour payer une facture comme un entrepreneur qui doit payer la livraison de biens à l’encontre de son fournisseur. L’action consiste à prélever des sommes d’argent à l’encontre du débiteur pour l’envoyer à un bénéficiaire qui le recevra sur son compte bancaire. Le transfert de fonds implique des frais surtout lorsqu’il s’agit d’un transfert de fonds international. Différents moyens existent pour les entrepreneurs pour pouvoir exécuter un transfert de fonds.

Quels sont les moyens pour effectuer un transfert de fonds ?

On dénombre quatre moyens principaux pour effectuer un transfert de fonds :

Virement bancaire

Le virement bancaire consiste à effectuer un transfert de fonds entre deux comptes bancaires professionnels au sein d’un même établissement bancaire ou entre deux banques différentes. Pour un virement bancaire en zone SEPA, le délai de traitement sera de 24 heures et n’implique aucun frais.

Virement international

Ce transfert de fonds s’effectue vers un pays tiers ou hors de la zone SEPA. Le virement est en provenance de la France et sera effectué en dehors de la zone euro. On parle de transfert par voie électronique. Il suffira d’avoir en sa possession l’IBAN du bénéficiaire et le BIC (code d’identification de la banque). On trouve ces informations sur le RIB (relevé d’identité bancaire).

Mandat international

Le mandat international concerne les transactions en devises envers un partenaire commercial hors de l’Union européenne. Le mandat international est un type de transfert de fonds qui implique des frais et des commissions. Ce moyen de paiement était auparavant appelé « mandat cash » et le bénéficiaire n’a pas nécessairement besoin d’avoir un compte bancaire pour recevoir les fonds. En effet, il s’agira de retirer des espèces au sein d’une enseigne qui traite ce moyen de paiement.

Les solutions P2P

Cette méthode de transfert de fonds consiste à envoyer de l’argent avec un Smartphone. On parle de « mobile money ». Il n’est pas nécessaire d’avoir en possession les données bancaires du bénéficiaire. Certaines solutions P2P permettent d’envoyer une notification au bénéficiaire par SMS lors de l’envoi des fonds sur le compte bancaire. Il s’agit de paiement entre particuliers que l’entrepreneur doit connaître pour différencier les transactions entre professionnels et particuliers.

Quels sont les éléments à prendre en compte pour un transfert de fonds ?

Pour effectuer un transfert électronique de fonds, il faut prendre en compte les frais que cela peut engendrer. Cela consiste à effectuer le prélèvement de fonds sur un compte débiteur en direction d’un bénéficiaire. Il est à noter que des frais peuvent être facturés lorsqu’il s’agit d’un virement international.

Afin d’effectuer un transfert de fonds, il faudra prendre en considération différents paramètres comme le délai de transfert, mais également le meilleur moyen pour que l’argent puisse arriver sur le compte du bénéficiaire.

Les différents moyens pour effectuer un transfert de fonds comme le virement bancaire ou le virement international amènent un manque de visibilité sur le processus de paiement pour l’entrepreneur. En effet, lorsque le chef d’entreprise génère une facture après la prestation du service ou la livraison des biens, il n’aura aucun contrôle lorsque le client devra effectuer le paiement.

58 % des paiements de factures sont effectués via les virements bancaires, espèces ou chèques. Le processus de transfert de fonds peut être effectué avec GoCardless avec le prélèvement. L’entrepreneur permet d’avoir un contrôle et une visibilité complète du processus de paiement via le tableau de bord de la solution de paiement en ligne.

Ainsi, 97 % des paiements qui sont effectués avec GoCardless sont collectés avec succès à la date d’échéance. GoCardless traite le transfert de fonds directement sur le compte bancaire du client et l’entrepreneur peut définir à l’avance la somme et la date de collecte du paiement. Par ailleurs, la solution de paiement est compatible avec plus de 300 partenaires dont Sage qui est un logiciel de gestion et de comptabilité.