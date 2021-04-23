Les raisons d’investir dans une entreprise

Il existe de nombreux moyens d’investir dans une entreprise et notamment dans une PME, afin de contribuer à l’économie locale dans le but de diversifier son portefeuille. Il est possible d’investir dans une PME française ou à l’internationale, qui sera rentable dans le futur. Investir dans une entreprise rentable sera un moyen avantageux de diversifier son épargne et ses différents actifs.

Cependant, quelles sont les différentes questions à se poser avant d’investir dans une entreprise ?

Quels sont vos objectifs d’investissement ?

Il est essentiel de définir ses objectifs d’investissement. Ces derniers peuvent varier selon les périodes et les personnes. Que ce soit en vue d’investir dans un placement à court-terme ou long-terme. Il est essentiel de prendre connaissance du niveau de risque, de la possibilité de défiscaliser le placement et la portée de l’investissement : contribue-t-elle à l’économie locale ?

Il existe plusieurs manières d’investir dans une entreprise, la bourse constitue un levier intéressant avec de nombreuses opportunités. Cependant, il est essentiel de comprendre les tenants et aboutissants comme la volatilité des marchés financiers. Les rendements pourront être particulièrement très attractifs si vous décidez d’opter pour des actions.

Il existe plusieurs moyens d’investir dans une entreprise par le biais de la bourse :

Assurance-vie

Les plans épargne action (PEA)

Les comptes-titres

Les courtiers

Vous avez la possibilité d’opter pour d’autres outils d’investissements comme les fonds commun de placement :

Les fonds communs de placement (FCP) permettent de diversifier le portefeuille d’actifs d’un potentiel investisseur et de débuter dans la bourse et les marchés financiers. Il s’agit d’un capital d’investissement qui injecte dans un fond, mis à la disposition d’investisseurs qui pourront acheter et vendre des titres sur les marchés financiers.

Les SICAV : il s’agit de Sociétés d’Investissements à Capital Variable dont les investisseurs sont les actionnaires du fonds contrairement au FCP où les investisseurs sont copropriétaires.

Les FCPR : la dénomination signifie « Fonds Communs de Placements à Risque » et concernent des actifs qui ne sont pas cotés en Bourse.

Il existe des moyens innovants pour investir dans une entreprise comme le crowdfunding que l’on nomme également financement participatif. Il s’agit de nouvelles manières d’investir sur les marchés financiers, qui permettent de financer le développement d’une entreprise sans apport ou une mise minimal.

Il existe plusieurs manières d’investir à travers le crowdfunding :

Le crowdlending : il s’agit de prêter une somme d’argent à une entreprise afin d’aider à l’aboutissement d’un projet.

Le crowdfunding pour une donation : il s’agit d’effectuer une donation pour un projet associatif ou humanitaire par exemple.

Le crowdequity : vous pouvez investir en vue d’acheter des parts d’une entreprise afin de devenir actionnaire.

Le royalty crowdfunding : vous pouvez obtenir à travers cet investissement des royalties sur le chiffre d’affaires d’une entreprise.

Il existe d’autres outils d’investissement dans le crowdfunding, comme investir pour obtenir une récompense afin de soutenir un projet en échange d’un livre dédicacé, un t-shirt ou autre.

Quelles sont les raisons qui peuvent motiver à investir dans une entreprise ?

Il sera particulièrement intéressant d’investir dans une entreprise comme une PME qui vous permettra de soutenir l’économie locale et le tissu économique français.

Cela vous permettra d’effectuer de l’optimisation fiscale. En effet, il existe de nombreuses niches fiscales pour investir dans une entreprise. Cela vous permettra de diversifier votre portefeuille et notamment votre épargne, plutôt que de laisser votre argent dormir sur des comptes épargnes.

Il est également possible de contribuer à l’économie sociale et solidaire en effectuant des investissements dans des entreprises qui sont engagés socialement.

Il est habituellement difficile d’investir dans une PME étant donné qu’il s’agit d’entreprises à taille humaine qui désirent garder leur indépendance. Cependant, l’émergence des business angels a permis d’encourager les investissements au sein des PME.

Par ailleurs, l’Etat encourage l’investissement dans les PME par le biais d’outils d’incitations fiscales, comme la loi TEPA de 2007 ou l’initiative du gouvernement Macron qui propose des incitations pour investir au sein des PME, en proposant des réductions d’impôt sur le revenu.