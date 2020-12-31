Quel est le rôle de l’expert comptable

L’expert comptable n’est pas seulement tenu de tenir les comptes d’une entreprise, mais sera un véritable collaborateur et prodiguera des conseils divers et variés, qu’ils soient d’ordres fiscal, juridique, comptable ou social. Il est obligatoire d’avoir recours à un expert comptable, qui est inscrit au tableau de l’ordre des experts-comptables.

L’entreprise a la possibilité d’effectuer elle-même sa comptabilité. Toutefois, elle peut néanmoins avoir recours à un expert-comptable, car il s’agit d’une tâche qui peut s’avérer être longue et fastidieuse.

Les missions de l’expert comptable

Il accompagne l’entreprise tout au long de son évolution et a plusieurs missions :

Il peut assister l’entrepreneur dans les démarches de création d’entreprise, en effet, il peut aider à l’élaboration du business plan et accompagner l’entrepreneur dans les procédures de création d’entreprise. Il accompagne également dans les procédures de reprise d’entreprise ou pour la dissolution ou la liquidation d’une entreprise.

Il assiste le créateur d’entreprise en lui donnant des conseils sur le statut juridique adéquat de l’entreprise et notamment sur les différents modes de financements disponibles et l’orienter sur le statut social du créateur d’entreprise (salarié ou TNS).

Ses missions peuvent être diverses et variées comme prodiguer des conseils sur l’organisation administrative d’une entreprise, donner des conseils juridiques et rédiger certains actes ou encore des conseils de gestion de l’entreprise (budgets annuels, tableau de bord …).

L’expert comptable procède à la présentation des comptes annuels de l’entreprise qui couvre l’ensemble des déclarations de l’entreprise, qu’elles soient d’ordres sociales et fiscales.

Il devra en outre attester de la conformité des comptes annuels à l’encontre de l’administration fiscale. Il a également l’habilitation d’établir les fiches de paie et de procéder à la déclaration des charges sociales.

Les obligations de l’expert comptable

Il doit respecter le code de déontologie de sa profession qui lui confère certaines responsabilités d’ordre civiles, pénales et disciplinaires. A savoir qu’il a une obligation de secret professionnel.

Concernant les obligations civiles, il a l’obligation de souscrire à une assurance de responsabilité civile professionnelle. Il est responsable envers ses clients de toute défaillance, irrégularité dans le cadre de ses fonctions.

Du point de vue pénal, il peut être tenu responsable de toute négligence ou d’un manquement au règlement de sa profession. Ce qui inclut notamment un défaut d’écritures qui peut s’avérer être inexactes ou fictives.

L’expert-comptable doit également respecter les règles de déontologie de sa profession, que ce soit le secret professionnel sur les activités de ses clients, un devoir d’intégrité et ne doit aucunement avoir un quelconque conflit d’intérêt avec l’entreprise qui peut nuire à son libre arbitre.

Avoir recours à un cabinet d’expert comptable

Les cabinets d’expertise comptable sont constitués de plusieurs collaborateurs, avec différentes spécialisations. Il s’agit d’une équipe qui s'écrit autour du dirigeant du cabinet avec plusieurs spécialités comme par exemple le droit du travail, un collaborateur spécialisé dans la fiscalité et bien plus encore.

Il est possible de choisir un cabinet qui aura une spécialisation dans votre secteur d’activité. En effet, choisir un cabinet qui a une connaissance approfondie du secteur d’activité du dirigeant d’entreprise pourra être profitable pour l’activité de l’entreprise et permettra d’avoir un expertise dans la réglementation en vigueur, les conventions collectives, les dispositifs de financement …

Différences entre comptable et expert comptable

Le comptable est généralement un employé de l’entreprise mais peut être également en profession libérale. Il a pour mission de s’occuper des opérations d’ordres comptables de son employeur.

A contrario, l’expert-comptable travaille de manière indépendante ou au sein d’un cabinet. Il travaille avec plusieurs entreprises et effectue les mêmes tâches qu’un comptable. Toutefois il a davantage d’expertise qu‘un comptable et peut donner des conseils juridiques, fiscaux, financiers, sur l’organisation interne de l’entreprise, vérifier les comptes de l’entreprise et fournir une assistance lors d’un contrôle fiscal.

La formation de l’expert comptable

Il s’agit d’un professionnel titulaire d’un diplôme obtenu après huit années d’études. Ce sont des professionnels hautement qualifiés qui doivent dans le cadre de leur cursus justifier de 2 années d’alternance ou d’un master CCA avec 3 ans de stage d’expertise comptable.

Il doit être affilié à l’ordre des experts-comptables et à l'habilité de tenir la comptabilité de l’entreprise en externe.

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