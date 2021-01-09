Introduction au Mix Marketing

Disposer d’un bon produit et service ne suffit plus à en assurer le succès.

Toute entreprise, quelle que soit sa taille, doit aujourd’hui s’engager dans des actions marketing afin de promouvoir son offre. Le marketing mix vous permet de regrouper vos décisions et actions marketing.

Qu’est-ce que le marketing mix et à quoi sert-il ?

Initialement, le marketing mix était articulé autour d’une stratégie nommée des 4P pour les mots anglais Product, Price, Promotion, Place (Produit, Prix, Promotion et Emplacement).

En réfléchissant en amont à la stratégie adaptée sur ces 4 critères, vous pourrez vous assurer que

Le produit ou service se distingue de la concurrence, qu’il apporte quelque chose de nouveau, d’original, d’unique ou encore qu’il réponde à un besoin exprimé ou latent de votre public cible.

Le prix associé au produit ou service est adapté et cohérent à la fois à votre cible et au marché.

Les actions de promotion sont ciblées, permettent au produit d’être visible sur les bons canaux avec le bon mode de communication.

Les lieux de vente ou de promotion sont choisis de telle sorte qu’ils permettent de toucher le public cible (les acheteurs potentiels)

Le mix marketing n’est pas une stratégie établie qui reste gravée dans le marbre, il doit pouvoir évoluer en fonction du produit ou service, du marché, des conditions de vente, du contexte économique et d’autres facteurs d’influence tels que la technologie.

Les dernières évolutions du mix marketing

Des 4P initiaux, le mix marketing s’est enrichi d’items supplémentaires permettant d’affiner plus avant la stratégie marketing.

Ainsi, se sont ajoutées les thématiques

Personnel (People) : vos collaborateurs sont l’image de votre entreprise, de votre marque et in fine, de votre produit ou service. Ainsi, bien que cela ne semble pas forcément évident au premier abord, si vos équipes sont correctement formées –et en continu- et se sentent reconnues et fières d’être au service de votre marque, vous en récolterez les fruits en termes de vente.

Processus (Process) : cet aspect couvre le cycle de vente de votre produit ou service depuis le premier échange avec un client potentiel jusqu’à la fin de vie du produit. Est-il facile de trouver des informations sur le produit, de l’acheter, de contacter le service client en cas de question ou problème, de le faire réparer, de trouver des accessoires. Plus ce parcours est simple et efficace pour vos clients, plus ils seront satisfaits et susceptibles de rester fidèle à votre marque.

Preuve matérielle (Physical evidence) : les informations étant aujourd’hui facilement accessibles avec internet et les sites d’avis de consommateurs, vous devez être en mesure de démontrer, de prouver la valeur ajoutée de votre produit afin de convaincre vos acheteurs potentiels, votre réputation doit également être irréprochable afin de générer une confiance et déclencher l’acte d’achat.

Enfin, 3 éléments supplémentaires sont revenus agrémenter le marketing mix pour le porter à 10P.

Partenariat : deux entreprises complémentaires, en s’associant, peuvent chacune tirer parti d’un partenariat. Ainsi, un constructeur d’ordinateurs trouvera un intérêt à communiquer conjointement avec le fabricant du processeur, tout comme un plombier pourrait tirer parti de communiquer sur un partenariat établi avec un électricien, offrant ainsi à leurs clients un avantage produit (2 services en un pour plus de simplicité)

Permission marketing : les consommateurs sont continuellement sollicités, il devient donc vital d’adapter la stratégie de communication aux nouveaux enjeux et de stimuler une conversation, un échange plus qu’une communication directe vers le client. Rendez votre marque disponible, ouverte aux suggestions, incitez vos clients à venir à vous plutôt que de les déranger par des appels téléphoniques.

Pourpre : cette couleur illustre un fait simple. Dans un champ où se trouvent des vaches, celle peinte en pourpre se distinguera en un coup d’œil de ses congénères. Appliquez ce principe à votre produit pour le rendre attractif, différent et novateur.

Avant de vous lancer dans votre mix marketing

Gardez en tête que chaque élément n’a de valeur qu’associé aux autres, il s’agit ici de les combiner afin de servir vos objectifs sur tout le parcours du cycle de vie de votre produit.

Quels sont les avantages de votre produit ou service ?

Comment se distingue-t-il de ceux de la concurrence ?

Comment le communiquer à vos clients potentiels le plus efficacement possible ?

Comment satisfaire vos clients et les fidéliser ?

Bien qu’axé sur le marketing, il peut être important de faire intervenir dans votre réflexion les divers services éventuels de l’entreprise (commercial, financier notamment) afin de vous assurer que vos projections sont pertinentes et réalistes.