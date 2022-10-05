Réponses aux questions fréquentes sur l'intégration GoCardless & Pennylane

Dernière modificationoct. 2022Lecture : 2 minutes
Sommaire
Pourquoi prélever mes clients avec GoCardless ?
J'ai déjà un compte GoCardless, puis-je le connecter à Pennylane ?
Je n'ai pas de compte GoCardless, comment faire pour en créer un ?
Quelle est la différence entre un mandat et un paiement ?
À quoi correspondent les différents statuts de mandats ?
À quoi correspondent les différents statuts de paiement ?
Mandat validé après la date d'échéance de la première facture
Qu'est-ce que GoCardless ?
GoCardless est un fournisseur de paiement bien établi, qui permet la mise en place de prélèvements automatiques pour vos clients récurrents.
Pourquoi prélever mes clients avec GoCardless ?
Pour réduire drastiquement les retards de paiement
Pour gagner du temps sur les relances
Pour automatiser le paiement et le rapprochement de vos factures
Commencer à prélever mes clients
J'ai déjà un compte GoCardless, puis-je le connecter à Pennylane ?
Vous pouvez connecter votre compte GoCardless dans vos paramètres > Intégrations. Les mandats déjà créés seront synchronisés avec Pennylane et vous pourrez les attacher aux clients auxquels ils correspondent.
Connecter mon compte Gocardless
Je n'ai pas de compte GoCardless, comment faire pour en créer un ?
Vous pouvez créer votre compte GoCardless directement depuis Pennylane, en cliquant sur "Se connecter" depuis vos paramètres > Intégrations.
Combien coûte GoCardless ?
Vous pouvez choisir le tarif GoCardless qui vous convient le mieux, les prix commençant à 1% + 20ct (avec un maximum de 2€ / transaction) .
Quelle est la différence entre un mandat et un paiement ?
Un mandat GoCardess est rattaché à un client. Il vous permet de prélever votre client tant qu'il n'a pas été annulé.
Un paiement GoCardless ne peut avoir lieu que si le mandat est actif : il correspond à un prélèvement spécifique. Son montant peut changer chaque mois.
À quoi correspondent les différents statuts de mandats ?
Depuis votre page client, vous pouvez envoyer ou associer un mandat existant. Le statut du mandat changera au fur et à mesure des actions effectuées par le client et par sa banque. Voici à quoi correspondent les différents statuts :
Pas de mandat : vous devez envoyer une demande de mandat ou lier un mandat existant depuis la vue client ou depuis l'abonnement après avoir connecté ou créé un compte Gocardless.
Demande envoyée : la demande de mandat a été envoyée par e-mail, elle n'a pas encore été acceptée par le client.
Créé : le mandat a été rempli par le client et créé dans Gocardless
Prêt : le mandat a été validé par le client, il sera définitivement actif une fois le premier paiement émis
Actif : le mandat a été mis en place par la banque du client.
Échec : le mandat n'a pas pu être mis en place
Annulé : le mandat a été annulé, soit par le client final via sa banque, soit par vous-même
Expiré : aucune tentative de prélèvement n'a été faite dans le cadre du mandat depuis trop longtemps, il a donc expiré
Consommé : le mandat a été consommé et ne peut plus être utilisé
Remplacé : le mandat a été annulé et remplacé par un nouveau mandat
À quoi correspondent les différents statuts de paiement ?
En attente : nous attendons la validation du client
Soumis à la banque : le paiement a été créé mais n'a pas encore été soumis à la banque. Il peut encore être annulé depuis votre compte Gocardless
Créé : le prélèvement a été créé et soumis à la banque du client
Confirmé : la banque du client a confirmé le prélèvement
Payé : le prélèvement a été reçu par votre banque
Annulé : le prélèvement a été annulé
Rejeté : le prélèvement a été rejeté sur demande du client
Échoué : le prélèvement a échoué
Remboursé : les fonds ont été remboursés au client
Demande renouvelée : la demande de prélèvement a été soumise à nouveau
Mandat validé après la date d'échéance de la première facture
Si le mandat est validé après la date d'échéance de la première facture, celle-ci est prélevée rétroactivement.
(Sous réserve de validation du mandat dans les 30 jours suivant la date d'échéance de la première facture).
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