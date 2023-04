On dénombre différents types de cartes de débit et de crédit pour pouvoir acheter un produit ou un service ou encore encaisser le paiement d’un client via un terminal de paiement électronique. La carte de paiement à autorisation systématique est abondamment utilisée et nécessite pour un commerçant d’en connaître le fonctionnement.

Cet article vous explique en quoi consiste la carte de paiement à autorisation systématique et comment l’intégrer dans ses différents flux de paiement.

En quoi consiste une carte de paiement à autorisation systématique ?

Comme son nom l’indique, la carte de paiement à autorisation systématique fonctionne comme une carte de débit immédiat et vérifie le solde sur le compte bancaire de l'utilisateur avant chaque transaction. De ce fait, si la provision sur le compte du détenteur de la carte de paiement à autorisation systématique est insuffisante pour couvrir la somme, le paiement ou le retrait dans le distributeur automatique de billets sera refusé.

La carte de paiement à autorisation systématique est connue sous plusieurs noms comme la Visa Electron ou encore Maestro Mastercard et VPay.

Ce type de carte permet de contrôler les potentiels dérapages de dépenses et peut en outre être refusé sur certains terminaux de paiement comme les stations services ou les agences de location de voitures. La carte de paiement à autorisation systématique s’adresse à un public jeune ou fragile et est notamment moins coûteuse qu’une carte de paiement à autorisation différée par exemple.

Combien coûte une carte de paiement à autorisation systématique ?

Il est à noter qu’une carte à autorisation systématique coûte entre 15 et 40 €. Voici un comparatif non-exhaustif des frais relatifs d’une carte de ce type au sein de plusieurs établissements bancaires :

Nom Tarif annuel Hello Bank 0,00 € SG 35,00 € BNP Paribas 40,00 €

La carte de paiement à autorisation systématique est-elle idéale pour encaisser les paiements pour un commerçant ?

Les cartes bancaires sont très populaires en France pour encaisser les paiements récurrents et ponctuels des clients. En qualité d'entrepreneur, il est nécessaire de prendre en compte les avantages, mais également les inconvénients de la carte de paiement à autorisation systématique pour vous faire payer dans les meilleures conditions.

Une fintech comme GoCardless permet aux entrepreneurs de collecter directement les sommes dues sur les comptes bancaires des clients. La solution de collecte des paiements est très facile à mettre en place et est peu coûteuse. Cela permet de réduire de manière considérable les impayés et les retards de paiement grâce à la possibilité de collecter le paiement par prélèvement SEPA à une date d’échéance précise.

Vous aurez ainsi un contrôle complet du processus de paiement grâce au prélèvement automatique, contrairement au paiement par carte bancaire qui peut-être refusé sur votre terminal de paiement électronique ou votre site internet. Le contrôle complet de vos paiements entrants vous permet de gérer de manière judicieuse votre trésorerie et d’éviter d’exposer votre entreprise à de potentiels incidents de paiement à l’encontre de vos fournisseurs.

Pourquoi utiliser GoCardless ? Les frais sont relativement plus avantageux que les frais via une carte de paiement à autorisation systématique. En effet, les paiements par carte impliquent des frais de transactions de 1 à 3 % plus élevés que le prélèvement SEPA.

GoCardless propose une tarification sans frais cachés avec un taux de 1 % + 0,20 € pour chaque transaction ( pour la zone euro ). Par ailleurs, GoCardless permet de réduire les frais de prise en charge des transactions de 56 %.

La fintech est notamment compatible avec plus de 350 solutions partenaires, comme la solution WooCommerce dédiée à la création de sites internet avec la possibilité d’intégrer de manière optimale GoCardless sur votre boutique en ligne.