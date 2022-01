La facturation est une part importante et indispensable de votre activité d’auto-entrepreneur. Comment traiter cette tâche efficacement ? Découvrez comment faire une facture auto-entrepreneur en ligne.

La méthode « à l’ancienne » pour créer une facture est d’utiliser un bon vieux tableur type Excel. Toutes les informations sont alors saisies manuellement. Le document est ensuite imprimé, signé et envoyé par la poste. Cette méthode semble aujourd’hui appartenir à un autre âge ! En plus d’être peu écologique (impression, usage de papier et envoi physique), elle est chronophage, peu sécurisée, source d’erreur et pas du tout automatisée.

Et si on passait maintenant à l’ère moderne ? Aujourd’hui, il existe un moyen beaucoup plus pratique : la facture en ligne pour auto-entrepreneur. Pour cela, il vous suffit d’utiliser un logiciel de facturation en ligne.

Il existe différents types d’outils. Certains vous permettent de faire une facture d’auto-entrepreneur en ligne gratuitement. D’autres nécessitent de souscrire un abonnement mensuel ou annuel. Parfois, vous avez aussi la possibilité de faire à la fois des devis et des factures en ligne pour auto-entrepreneur.

A quoi sert un logiciel de facturation en ligne ?

Pour un auto-entrepreneur, un logiciel qui permet de faire des factures en ligne est un outil précieux. Il vous aide à produire une facture dématérialisée professionnelle qui est conforme au Code du Commerce.

En effet, une facture en ligne reste un document comptable qui a une valeur juridique. Pour être valable, la facture, qu’elle soit en ligne ou au format papier, doit obligatoire contenir des mentions comme :

L’identification de votre auto-entreprise et de l’entreprise à qui vous facturez (dénomination sociale, siège social, statut juridique, numéro d’identification, numéro de TVA, etc.) ;

Un numéro de facture émis dans l’ordre chronologique ;

La date d’émission ;

La date, la désignation et le prix unitaire HT de la vente ou de la prestation ;

Le taux de TVA applicable ;

Le montant total HT et TTC ;

Les conditions de paiement, notamment le délai de paiement et les pénalités en cas de retard.

Avec un logiciel de facturation en ligne, nombre de ces mentions sont ajoutées automatiquement. Il ne vous reste plus qu’à compléter les informations manquantes pour chaque facture en ligne. Au final, vous pouvez créer une facture conforme facilement et rapidement.

Les avantages de faire une facture auto-entrepreneur en ligne

La facturation en ligne pour auto-entrepreneur présente de nombreux atouts. D’une manière générale, elle permet de faciliter la comptabilité et la gestion commerciale de la structure.

Une émission de facture plus simple et automatique

Comparée à une facture papier, il faut moins de temps pour créer une facture en ligne. Une fois que vous avez paramétré le logiciel, de nombreuses mentions sont pré-remplies pour chaque facture en ligne. D’autres champs peuvent être sélectionnés dans une liste déroulante par exemple. Ainsi, vous avez moins de risques de faire des erreurs et vous gagnez du temps ! De plus, le format de vos factures reste cohérent et professionnel.

Des factures centralisées et sécurisées

Un autre avantage d’un logiciel de facture en ligne pour auto-entrepreneur est que toutes vos factures sont centralisées en un même endroit. Fini l’archivage papier qui prend de la place et qui n’est pas sécurisé ! Toutes vos factures sont en ligne et accessibles où que vous soyez. Aussi, vous pouvez retrouver une facture ancienne en seulement quelques clics.

Un suivi en temps réel de votre comptabilité

Par ailleurs, la facturation en ligne vous permet d’avoir une image instantanée de votre comptabilité. La plupart des outils, y compris les logiciels de facturation gratuits en ligne, vous permettent d’indiquer quand une facture a été réglée. Vous pouvez également voir le total du montant dû dans les 30 prochains jours et quelles factures sont en retard de paiement. Vous savez ainsi quels clients vous devez relancer.

Une aide pour faire vos déclarations

Enfin, les logiciels de facture en ligne vous aident à établir les déclarations de chiffre d’affaires que vous devez faire tous les mois ou trimestres. Si les fonctionnalités sont parfois limitées sur les logiciels de facturation gratuits pour auto-entrepreneur, certaines formules payantes sont plus complètes. Vous pouvez obtenir :

Les rappels des échéances ;

Le calcul automatique du chiffre d’affaires à déclarer ;

La simulation des cotisations sociales et fiscales ;

L’historique de vos déclarations.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider pour vos paiements ad hoc ou récurrents.