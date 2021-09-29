Dernière modificationdéc. 2021Lecture : 1 minutes
Nouveaux risques, nouveaux acteurs, nouveaux usages : le marché de l’assurance connaît de profondes mutations. L’heure est à la personnalisation des offres et de la tarification pour se différencier et rester au plus près des besoins des assurés.
Dans le même temps, les systèmes historiques ne permettent plus aux assureurs de tirer parti de données clients de plus en plus nombreuses, conséquence de la digitalisation des usages et de la montée en puissance des objets connectés. Véritable centre de coûts, ces infrastructures vieillissantes retardent le lancement de nouvelles offres et plombent la rentabilité du secteur.
Cette situation impacte directement les revenus des assureurs, avec :
des processus manuels fastidieux et chronophages,
des taux de conversion faibles dus à des parcours client peu qualitatifs,
un taux d’échec des paiements élevé, autour de 10 %,
peu de visibilité sur le recouvrement des impayés,
des coûts de transaction et de recouvrement importants.
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