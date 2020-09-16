Encaisser les paiements récurrents devrait être simple, aussi bien pour vous que pour vos clients. Vous ne devriez pas perdre de temps à vous inquiéter d’être payé. Il serait préférable de vous concentrer sur le développement de votre activité. Oui, mais voilà : l’encaissement des paiements peut parfois être complexe et nécessiter de nombreuses ressources, surtout si votre fournisseur de services de paiement n’est pas à la hauteur.

Dans cet article, nous découvrirons comment l’encaissement de paiements récurrents peut en effet être déroutant et difficile à gérer, et en quoi l’utilisation de GoCardless pour l’encaissement de paiements récurrents facilitera le processus ou éliminera cette complexité.

1. Il est difficile de voir quels paiements ont bien été effectués et lesquels ont échoué.

Dans un autre guide, nous abordons en détail l’importance de la réduction des échecs de paiement. Chaque échec de paiement impacte négativement votre trésorerie, crée la possibilité d’une perte du client (churn) et requiert l’intervention de votre équipe pour régler le problème.

Mais que se passe-t-il si vous ne voyez même pas quels paiements ont échoué et à quel client ils sont associés ? Selon les moyens de paiement et le fournisseur de services de paiement spécifique que vous utilisez pour encaisser les paiements, la visibilité sur le recouvrement du paiement varie considérablement.

Avec de nombreuses agences de prélèvement automatique, les rapports d’échec de paiement sont fournis uniquement à une fréquence hebdomadaire, voire mensuelle.

GoCardless fournit tout un éventail de notifications automatiques, à la fois à votre entreprise et à vos clients, sur tous les aspects du processus d’encaissement des paiements récurrents, y compris la mise en place du mandat, les échecs de paiement, les nouvelles tentatives de paiement et plus encore. Retrouvez la liste complète des notifications GoCardless ici.

« Avec mes fournisseurs précédents, j’ai découvert qu’un membre m’avait lâché seulement après avoir fait un audit mensuel, deux mois après les faits. J’étais le dernier au courant de la modification d’une date de paiement ou de la perte d’un membre ! » - Lee Drayton, directeur général, LD Fitness

2. Je dois gérer mes paiements sur plusieurs systèmes.

Que vous encaissiez des paiements de factures, des abonnements ou des versements échelonnés, accéder à votre fournisseur de services de paiement via une autre plateforme (comme un logiciel de facturation, de comptabilité ou de CRM) peut grandement simplifier le processus.

Toutefois, s’il n’y a pas d’intégration entre votre fournisseur de services de paiement et les autres plateformes financières que vous utilisez, vous devrez transférer manuellement les données entre ces systèmes régulièrement. Cette démarche requiert des ressources humaines supplémentaires, sans même parler du stress de devoir jongler avec de nombreuses règles de conformité et de protection des données.

GoCardless s’intègre en toute simplicité à plus de 200 des meilleurs CRM, plateformes de facturation d’abonnements et fournisseurs de logiciels de facturation.

Si vous utilisez déjà l’un de nos partenaires, ajouter GoCardless à votre éventail de technologies sera un jeu d’enfant.

« Nous voulions une solution qui pouvait facilement s’intégrer dans nos workflows existants et nous fournir des rapports solides. GoCardless remplit toutes ces conditions. » - Ju-Vern See, directrice de la conformité, Receipt Bank.

3. Je m’inquiète de la conformité et de la sécurité des données.

Assurer la sécurité de vos clients devrait être la priorité lorsque vous encaissez des paiements récurrents. Lorsque vous travaillez avec un fournisseur de services de paiement, vous placez votre entière confiance en ce fournisseur et en son approche de la conformité.

Dispose-t-il d’une certification ISO27001 ? Est-il totalement conforme au RGPD ? Est-il conforme à la SCA (authentification forte du client) ? Ce ne sont que quelques exemples de questions à poser à votre fournisseur de services de paiement.

Plus de 55 000 entreprises accordent leur confiance à GoCardless à travers le monde.

Des protocoles de chiffrement puissants assurent la sécurité de nos clients, tandis que la norme ISO27001 apporte une assurance supplémentaire. Notre programme global de gestion des risques de données est conçu selon les normes strictes du RGPD afin de veiller à protéger et respecter les données à caractère personnel. GoCardless est également entièrement conforme à la SCA.

« De petite start-up, nous sommes devenus une entreprise de taille moyenne en quelques années seulement. Pour ce qui est de la conformité, nous devons évoluer constamment. Il est donc très important que nos partenaires puissent nous soutenir dans ce cheminement. » - Chris Latchford, directeur mondial de la stratégie des paiements, Funding Circle

4. Se développer au-delà de mon marché domestique est trop compliqué

Pour certaines entreprises, se développer sur de nouveaux marchés devient le seul moyen pour continuer à grandir à un rythme viable. 73 % des décideurs pensent que leur entreprise serait plus prospère avec un meilleur accès aux marchés internationaux.

Cependant, 39 % estiment que la complexité des paiements internationaux est un obstacle à l’expansion mondiale de leur entreprise*. Le change constitue une partie du problème.

Traditionnellement, la conversion des devises étrangères s’accompagne de frais cachés qui font monter les prix des paiements transfrontaliers. L’obligation d’ouvrir des comptes bancaires dans chaque nouveau marché complexifie encore davantage le développement international.

Ces frustrations peuvent se gérer avec le bon fournisseur de services de paiement à vos côtés.

GoCardless a lancé le premier réseau mondial pour les paiements récurrents. Que vous soyez déjà présent sur de nouveaux marchés ou que vous en ayez l’ambition, nous avons créé un moyen simple d’encaisser les paiements dans le monde entier.

Nos frais de transaction internationale ​​sont de 2 % + 0,20 € et comprennent le coût du change de la devise sur votre compte bancaire domestique. Nous utilisons le taux de change réel, fourni par nos amis de Wise.

Toutes les entreprises sont confrontées à leurs propres défis en matière de paiement. Parlez à notre équipe commerciale des difficultés en matière de paiement qui freinent votre entreprise. Elle vous expliquera comment GoCardless peut vous aider à simplifier l’encaissement des paiements récurrents et à le rendre plus direct.

*Sauf indication contraire, tous les chiffres proviennent de YouGov Plc. L’échantillon total comportait 741 adultes (dirigeants décisionnaires dans des entreprises privées employant au moins 50 salariés). Le travail de recherche a été mené entre le 14 et le 30 octobre 2019. L’étude a été effectuée en ligne.