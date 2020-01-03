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Jours de fermeture SEPA 2020

Chloe Dormand
Rédigé par

Dernière modificationfévr. 2020Lecture : 1 minutes

Les dates des jours fériés du protocole SEPA vous indiquent à quelles dates la Banque centrale européenne ne traitera pas les paiements

De nombreuses entreprises se préparent à démarrer 2020 sur les chapeaux de roue. 

Pour vous aider à faire de même, nous avons pensé qu’il serait utile de vous communiquer les dates des jours de fermeture SEPA en 2020. 

Les dates des jours fériés du protocole SEPA vous indiquent à quelles dates la Banque centrale européenne ne traitera pas les paiements (en plus des week-ends).

Les jours de fermeture SEPA en 2020 sont les suivants :

  • Jour de l’an : 1er janvier 2020

  • Vendredi saint : 10 avril 2020

  • Lundi de Pâques : 13 avril 2020

  • Fête du Travail : 1er mai 2020 

  • Jour de Noël : 25 décembre 2020

  • Congé de Noël : 26 décembre 2020

Chez GoCardless, nous prenons automatiquement en compte ce calendrier bancaire afin que vous n’ayez pas à le faire. Nous vous conseillons toutefois de garder ces jours de fermeture à l’esprit afin de pouvoir en tenir compte si votre calendrier de paiements venait à être affecté, ou si vous deviez décaler vos transactions (nous sommes à votre entière disposition pour vous assister).

Vous pouvez obtenir davantage de renseignements sur les paiements SEPA et les délais de traitement avec GoCardless dans notre Guide SEPA.

Pour toute question concernant le traitement et la planification de vos paiements, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse help@gocardless.com

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