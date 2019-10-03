Comment Saint-Gobain utilise l'abonnement pour se réinventer : le cas de Temperly
Dernière modificationfévr. 2020Lecture : 3 minutes
Évoluant comme une startup au sein d’un grand groupe, Temperly a introduit une petite révolution dans les enseignes de distribution Saint-Gobain : « C’est la première fois que nous faisons de la location et de la gestion par abonnement ».
En 2019, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France lançait Temperly, la première solution complète d'individualisation des frais de chauffage pour les installateurs indépendants et leurs clients gestionnaires d'immeubles collectifs. Sa spécificité ? Elle repose sur un système d'abonnement qui permet aux syndics de louer le compteur de consommation pour une durée de 10 ans. Une nouveauté pour un produit Saint-Gobain ! Jean-François Pinard, directeur des nouvelles offres produits et services au sein de l'entité Distribution Sanitaire Chauffage de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, explique comment cette solution de pointe permet aux installateurs indépendants de garder le cap sur un marché de l'énergie en pleine mutation.
Une solution clés en main pour les chauffagistes indépendants
Multiplicité croissante des acteurs, concurrence des grands énergéticiens, transformation digitale, évolutions réglementaires, nouveaux comportements de consommation... autant de facteurs qui ont conduit Jean-François Pinard et son équipe à mettre au point une offre innovante destinée à leurs clients installateurs et chauffagistes indépendantes.
Une opportunité s'est présentée avec la publication, en 2016, d'un décret d'application relatif à l'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles équipés d'un chauffage collectif. Une obligation réglementaire que Jean-François Pinard était bien décidé à transformer en débouché commercial pour ses clients.
C'est ainsi que née Temperly, une solution globale de comptage et de répartition individuels des frais de chauffage qui permet la collecte et le suivi à distance des données de consommation de chaque logement.
Vendue aux professionnels par les enseignes de distribution du Groupe, Temperly offre la possibilité aux installateurs indépendants de proposer à leurs clients une solution clés en main intégrée. Plus besoin pour les syndics et bailleurs sociaux de faire appel à un prestataire spécialisé.
Il suffit alors aux gestionnaires de bâtiments collectifs de louer ces compteurs à leur installateurs qui s'occupera de tout pendant 10 ans : collecte et traitement des données de consommation, calcul et mise à disposition des décomptes généraux et individuels, facturation, envoi d'alertes en cas d'anomalies, conseils éco-comportementaux..
Un concentré d'expertises
Pour mettre au point un produit aux briques technologies multiples comme Temperly, Saint-Gobain s'est associé à des spécialistes.
Temperly a sollicité Qundis pour la fourniture du matériel de comptage connecté et Zuora pour la gestion des abonnements et de la souscription au service. Jean-François Pinard a aussi fait appel à ValueIn pour l'intégration de la plateforme Zuora.
Quant à la collecte des paiements récurrents des syndics et bailleurs au profit des installateurs, elle a été confiée à GoCardless, le leader européen du paiement en ligne.
L'abonnement, une première pour Saint-Gobain
Évoluant comme une start-up au sein d'un grand groupe, Temperly a introduit une petite révolution dans les enseignes de distribution Saint-Gobain.
Scalabilité commerciale et technologique
Pour Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, Temperly est un premier pas dans le bâtiment connecté.
Autre axe de croissance possible pour Temperly : étendre le concept à d'autres enseignes du Groupe en France et à l'étranger. Pour cela, Jean-François Pinard peut se prévaloir de la force de frappe commerciale de Saint-Gobain.
Une perspective rendue également possible par la qualité des partenariats technologiques.
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