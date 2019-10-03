Comment Saint-Gobain utilise l'abonnement pour se réinventer : le cas de Temperly

En 2019, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France lançait Temperly, la première solution complète d'individualisation des frais de chauffage pour les installateurs indépendants et leurs clients gestionnaires d'immeubles collectifs. Sa spécificité ? Elle repose sur un système d'abonnement qui permet aux syndics de louer le compteur de consommation pour une durée de 10 ans. Une nouveauté pour un produit Saint-Gobain ! Jean-François Pinard, directeur des nouvelles offres produits et services au sein de l'entité Distribution Sanitaire Chauffage de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, explique comment cette solution de pointe permet aux installateurs indépendants de garder le cap sur un marché de l'énergie en pleine mutation.

Une solution clés en main pour les chauffagistes indépendants

Multiplicité croissante des acteurs, concurrence des grands énergéticiens, transformation digitale, évolutions réglementaires, nouveaux comportements de consommation... autant de facteurs qui ont conduit Jean-François Pinard et son équipe à mettre au point une offre innovante destinée à leurs clients installateurs et chauffagistes indépendantes.

Dès 2016, nous avons réfléchi au meilleur moyen de leur permettre de se positionner sur ce marché complexe.

Une opportunité s'est présentée avec la publication, en 2016, d'un décret d'application relatif à l'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles équipés d'un chauffage collectif. Une obligation réglementaire que Jean-François Pinard était bien décidé à transformer en débouché commercial pour ses clients.

D'ici octobre 2020, tous les bâtiments chauffés collectivement doivent être équipés d'une installation de comptage permettant de déterminer la consommation de chaque logement. L'objectif : facturer les résidents en fonction de leur consommation réelle et non pas de la surface du logement.

C'est ainsi que née Temperly, une solution globale de comptage et de répartition individuels des frais de chauffage qui permet la collecte et le suivi à distance des données de consommation de chaque logement.

Vendue aux professionnels par les enseignes de distribution du Groupe, Temperly offre la possibilité aux installateurs indépendants de proposer à leurs clients une solution clés en main intégrée. Plus besoin pour les syndics et bailleurs sociaux de faire appel à un prestataire spécialisé.

Leur chauffagiste habituel peut lui-même poser et entretenir le matériel de comptage et de régulation.

Il suffit alors aux gestionnaires de bâtiments collectifs de louer ces compteurs à leur installateurs qui s'occupera de tout pendant 10 ans : collecte et traitement des données de consommation, calcul et mise à disposition des décomptes généraux et individuels, facturation, envoi d'alertes en cas d'anomalies, conseils éco-comportementaux..

Un concentré d'expertises

Pour mettre au point un produit aux briques technologies multiples comme Temperly, Saint-Gobain s'est associé à des spécialistes.

Nous avons fait appel à des partenaires externes, experts dans leur métier, pour être agiles, rapides et offrir à nos clients la plus haute qualité de service.

Temperly a sollicité Qundis pour la fourniture du matériel de comptage connecté et Zuora pour la gestion des abonnements et de la souscription au service. Jean-François Pinard a aussi fait appel à ValueIn pour l'intégration de la plateforme Zuora.

Temperly, ce sont potentiellement plusieurs milliers de compteurs posées dans de nombreuses copropriétés partout en France. Il nous est vite apparu que Zuora, spécialiste de la gestion des abonnements, était le partenaire idéal pour accompagner le développement de notre solution.

Quant à la collecte des paiements récurrents des syndics et bailleurs au profit des installateurs, elle a été confiée à GoCardless, le leader européen du paiement en ligne.

Intégré à notre plateforme de facturation Zuora, GoCardless collecte automatiquement les paiements à chaque échéance par prélèvement SEPA. Plus besoin pour nos installateurs de relancer leurs clients, ils sont payés à temps, à chaque fois. Résultat : des flux de trésorerie préservés.

L'abonnement, une première pour Saint-Gobain

Évoluant comme une start-up au sein d'un grand groupe, Temperly a introduit une petite révolution dans les enseignes de distribution Saint-Gobain.

C'est la première fois que nous faisons de la location et de la gestion par abonnement. Nos enseignes vendent des produits 'tout faits' depuis toujours alors qu'avec Temperly, nous proposons une solution qui tire sa valeur de la location sur 10 ans qui lui est associée. Du jamais vu chez Saint-Gobain.

Scalabilité commerciale et technologique

Pour Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, Temperly est un premier pas dans le bâtiment connecté.

Le champ des possibles est très vaste ! Un exemple : la loi a récemment élargi l'individualisation des frais au comptage du froid, ce qui nous permet d'envisager la mise au point de nouveaux compteurs, la collaboration avec de nouveaux partenaires... Nous travaillons déjà sur une nouvelle version de Temperly assortie de services complémentaire à valeur ajoutée, comme l'audit de l'installation de chauffage et de la qualité d'isolation du bâtiment.

Autre axe de croissance possible pour Temperly : étendre le concept à d'autres enseignes du Groupe en France et à l'étranger. Pour cela, Jean-François Pinard peut se prévaloir de la force de frappe commerciale de Saint-Gobain.

Entrepreneur dans un groupe mondialement implanté, j'ai la chance d'être épaulé sur le terrain par 400 commerciaux qui ont tous à coeur d'assurer le succès durable de Temperly.

Une perspective rendue également possible par la qualité des partenariats technologiques.