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À vos côtés, à chaque étape
Notre équipe est toujours à vos côtés pour vous aider à optimiser la valeur que vous apporte GoCardless.
GoCardless a pour mission de faciliter vos recouvrements afin que vous puissiez vous consacrer à ce que vous faites le mieux.
Nous avons créé notre Customer Success Group pour veiller à ce que notre promesse soit toujours tenue !
Notre approche axée sur nos clients permet de nouer des partenariats solides qui créent de la valeur longue-durée et donnent un coup d’accélérateur à votre succès.
Obtenir les meilleurs résultats pour nos clients est une véritable obsession, et pour nous, cela signifie avoir un impact maximum en un temps minimum.
Daniel Mooney, vice-président de l’accompagnement global du succès client, GoCardless
Un partenariat sur lequel vous pouvez compter
Travailler ensemble pour repousser les limites
Votre voix chez GoCardless
Notre cadre de travail axé sur le client est conçu pour vous proposer la bonne ressource, de la bonne manière et au bon moment. Et ce, grâce à des équipes et à des personnes adaptées à votre parcours GoCardless, ainsi qu’à un accès aux informations dont vous avez besoin pour garder le contrôle.
Notre équipe d’experts et de spécialistes est là pour s’assurer que vous disposiez des outils qui vous permettent de maximiser les avantages de GoCardless tout au long de notre collaboration.
Votre avis est essentiel pour nous. Il nous aide à valider ce qui fonctionne parfaitement, et à mieux comprendre ce qui pourrait être amélioré.
Nous utilisons de multiples canaux de rétroaction pour recueillir vos avis tout au long de notre parcours GoCardless.
Notre équipe d’experts se tient à votre disposition pour vous aider à maximiser le temps que vous consacrez à ce que vous faites le mieux et à tirer pleinement profit des avantages de GoCardless en tant que solution de paiement privilégiée.