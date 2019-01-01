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À vos côtés, à chaque étape

Le Client Avant Tout

Notre équipe est toujours à vos côtés pour vous aider à optimiser la valeur que vous apporte GoCardless.

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Simplifier le recouvrement de vos paiements

GoCardless a pour mission de faciliter vos recouvrements afin que vous puissiez vous consacrer à ce que vous faites le mieux.

Nous avons créé notre Customer Success Group pour veiller à ce que notre promesse soit toujours tenue !

Une approche axée sur le client

Notre approche axée sur nos clients permet de nouer des partenariats solides qui créent de la valeur longue-durée et donnent un coup d’accélérateur à votre succès.

Obtenir les meilleurs résultats pour nos clients est une véritable obsession, et pour nous, cela signifie avoir un impact maximum en un temps minimum.

Daniel Mooney, vice-président de l’accompagnement global du succès client, GoCardless

Nous nous engageons à créer une culture client basée sur…

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La confiance

Un partenariat sur lequel vous pouvez compter

L’inspiration

Travailler ensemble pour repousser les limites

La promotion image
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L’engagement

Votre voix chez GoCardless

Un cadre de travail axé sur le client

Notre cadre de travail axé sur le client est conçu pour vous proposer la bonne ressource, de la bonne manière et au bon moment. Et ce, grâce à des équipes et à des personnes adaptées à votre parcours GoCardless, ainsi qu’à un accès aux informations dont vous avez besoin pour garder le contrôle.

Vous apporter de la valeur à chaque étape de votre parcours GoCardless

Une assistance et des conseils d’experts

Notre équipe d’experts et de spécialistes est là pour s’assurer que vous disposiez des outils qui vous permettent de maximiser les avantages de GoCardless tout au long de notre collaboration.

  • Marios

    Responsable chargé du succès client

  • Jacqueline

    Responsable de la mise en œuvre

  • Wajeeha

    Conseillère d’assistance client

  • Amy

    Spécialiste d’assistance aux partenaires

  • Stephanie

    Responsable de l’accompagnement des comptes

Ce que disent nos clients

Votre avis est essentiel pour nous. Il nous aide à valider ce qui fonctionne parfaitement, et à mieux comprendre ce qui pourrait être amélioré.

Nous utilisons de multiples canaux de rétroaction pour recueillir vos avis tout au long de notre parcours GoCardless.

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

Assistance et services

Notre équipe d’experts se tient à votre disposition pour vous aider à maximiser le temps que vous consacrez à ce que vous faites le mieux et à tirer pleinement profit des avantages de GoCardless en tant que solution de paiement privilégiée.

En savoir plus

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+33 1 89 96 19 11

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+33 1 70 37 71 23

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.