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Notre équipe d’experts est entièrement dédiée à l’aide qu’elle vous apporte pour que vous puissiez consacrer le maximum de temps à ce que vous faites le mieux et pour veiller à ce que vous profitiez pleinement des avantages de GoCardless.

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Si vous recherchez un service premium sur mesure, avec une assistance et des options prioritaires, dont un responsable dédié pour l’intégration et la gestion du succès, des analyses d’optimisation, des bilans de santé et bien plus encore, n’hésitez pas à nous contacter.

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S’il fallait définir notre relation avec GoCardless en un mot, ce serait : la confiance. Nous pouvons faire confiance à GoCardless pour nous soutenir et nous aider dans notre ambition de devenir le premier néo-assureur d’Europe d’ici quelques années, grâce à leurs profondes connaissances et à leur expérience d’adaptation à de nouveaux pays et de nouveaux clients.

Constantin Lagneau, Product Manager, Luko

Nous sommes impatients de travailler avec vous

Toute notre équipe est prête à travailler avec vous tout au long de votre parcours, qu'il s'agisse de mise en œuvre, d’assistance avec notre produit, de success management, de services professionnels, etc.

Notre équipe s’engage à vous faire profiter au maximum de GoCardless et nous nous efforçons de développer un partenariat de confiance avec vous, basé sur un succès mutuel.

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