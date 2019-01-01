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NOTRE ÉQUIPE AU SERVICE DE NOS CLIENTS

Découvrez qui nous sommes

Notre équipe se compose de personnes passionnées par leur travail et par l’envie d’offrir une expérience de premier ordre à nos clients.

Marios

Responsable chargé du succès client

Tisser des liens fait partie intégrante de la façon dont nous gérons le succès client chez GoCardless, et Marios ne fait pas exception à la règle. Il travaille en étroite collaboration avec nos clients professionnels afin de s’assurer que GoCardless s’aligne avec leurs objectifs et que nous partageons les mêmes buts. Il fournit régulièrement des informations sectorielles pertinentes aux principales parties prenantes, offre des conseils sur les meilleures pratiques, et s’assure que les stratégies de paiement sont optimisées pour que les clients tirent pleinement profit de notre produit, à court et à long terme.

« Le succès revêt une signification différente pour chaque personne. En tant que chargé du succès client, c’est à moi de déterminer à quoi ressemble le succès pour votre société, afin de m’assurer que nous ciblons bien les mêmes objectifs pour obtenir des résultats positifs. Au final, cela vous permet de voir votre retour sur investissement plus rapidement. »

Amy

Spécialiste d’assistance aux partenaires

Les partenaires font partie intégrante de notre écosystème GoCardless, et les logiciels qu’ils fournissent apportent une réelle valeur à leurs utilisateurs en leur offrant des outils et des services qui répondent à leurs besoins professionnels spécifiques. Les intégrations partenaires peuvent s’avérer à la fois complexes et subtiles, et un petit coup de pouce est parfois nécessaire, et c’est là qu’Amy intervient pour vous ramener sur la bonne voie aussi vite que possible. Lorsqu’elle ne répond pas aux questions de nos clients, Amy forme notre équipe aux différents logiciels partenaires, met en place de nouveaux processus d’assistance, et veille à ce que notre équipe dispose de tout ce dont elle a besoin pour préserver la haute qualité de service que nous nous imposons.

« Je veux que tous nos clients puissent bénéficier d’une expérience de premier ordre lorsqu’ils nous contactent pour obtenir de l’assistance, et j’aime vraiment pouvoir montrer à quel point GoCardless peut être efficace pour leur activité, quelle qu’elle soit, une fois connecté à différents logiciels partenaires… J’aime tout spécialement le moment où ils se disent “Ah oui !” et que tout devient clair ! »

Wajeeha

Conseillère d’assistance client

Wajeeha travaille en première ligne de notre équipe d’assistance clientèle et se réjouit de pouvoir répondre aux questions de nos clients afin qu’ils puissent poursuivre leur activité comme à l’accoutumée. Sa vaste connaissance de tous les aspects de notre produit et de nos processus n’a d’égal que sa motivation, et lorsqu’elle n’aide pas nos clients à résoudre un éventuel problème, Wajeeha assiste les nouveaux membres de l’équipe ou développe des ressources de formation pour les clients et d’autres membres de notre équipe.

« J’adore mon travail, et pouvoir aider les gens en sachant que l’assistance que nous proposons a un véritable impact sur leur activité me donne vraiment le sourire. Je suis ici pour veiller à ce que nos clients puissent avoir l’aide dont ils ont besoin, dès qu’ils en ont besoin ! »

Stephanie

Responsable de l’accompagnement des comptes

Steph excelle dans l’utilisation de GoCardless et ses compétences lui permettent d’aider nos clients à travers toute notre gamme de services d’accompagnement afin qu’ils bénéficient de tous les avantages de notre produit et accélèrent leur réussite. Le bilan de santé des paiements est l’un de nos services les plus prisés dans le cadre duquel Steph effectue une analyse approfondie de la configuration de votre compte et de vos processus, puis vous suggère une série de mesures pouvant optimiser votre utilisation de GoCardless.

« Ma mission consiste à aider nos clients à tirer pleinement profit de GoCardless, de la façon la plus adaptée à leur activité, afin que tout fonctionne parfaitement. »

Assistance et services

Nous contacter

Nous tenons à ce que chaque client puisse bénéficier de l’assistance dont il a besoin pour maximiser la valeur que lui apporte GoCardless. Nous proposons une gamme de plans d’assistance et de services afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à vos besoins et à votre activité.

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Equipe commerciale

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+33 1 89 96 19 11

Service d'assistance

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+33 1 70 37 71 23

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.