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NOTRE ÉQUIPE AU SERVICE DE NOS CLIENTS
Notre équipe se compose de personnes passionnées par leur travail et par l’envie d’offrir une expérience de premier ordre à nos clients.
Responsable chargé du succès client
Tisser des liens fait partie intégrante de la façon dont nous gérons le succès client chez GoCardless, et Marios ne fait pas exception à la règle. Il travaille en étroite collaboration avec nos clients professionnels afin de s’assurer que GoCardless s’aligne avec leurs objectifs et que nous partageons les mêmes buts. Il fournit régulièrement des informations sectorielles pertinentes aux principales parties prenantes, offre des conseils sur les meilleures pratiques, et s’assure que les stratégies de paiement sont optimisées pour que les clients tirent pleinement profit de notre produit, à court et à long terme.
Spécialiste d’assistance aux partenaires
Les partenaires font partie intégrante de notre écosystème GoCardless, et les logiciels qu’ils fournissent apportent une réelle valeur à leurs utilisateurs en leur offrant des outils et des services qui répondent à leurs besoins professionnels spécifiques. Les intégrations partenaires peuvent s’avérer à la fois complexes et subtiles, et un petit coup de pouce est parfois nécessaire, et c’est là qu’Amy intervient pour vous ramener sur la bonne voie aussi vite que possible. Lorsqu’elle ne répond pas aux questions de nos clients, Amy forme notre équipe aux différents logiciels partenaires, met en place de nouveaux processus d’assistance, et veille à ce que notre équipe dispose de tout ce dont elle a besoin pour préserver la haute qualité de service que nous nous imposons.
Conseillère d’assistance client
Wajeeha travaille en première ligne de notre équipe d’assistance clientèle et se réjouit de pouvoir répondre aux questions de nos clients afin qu’ils puissent poursuivre leur activité comme à l’accoutumée. Sa vaste connaissance de tous les aspects de notre produit et de nos processus n’a d’égal que sa motivation, et lorsqu’elle n’aide pas nos clients à résoudre un éventuel problème, Wajeeha assiste les nouveaux membres de l’équipe ou développe des ressources de formation pour les clients et d’autres membres de notre équipe.
Responsable de l’accompagnement des comptes
Steph excelle dans l’utilisation de GoCardless et ses compétences lui permettent d’aider nos clients à travers toute notre gamme de services d’accompagnement afin qu’ils bénéficient de tous les avantages de notre produit et accélèrent leur réussite. Le bilan de santé des paiements est l’un de nos services les plus prisés dans le cadre duquel Steph effectue une analyse approfondie de la configuration de votre compte et de vos processus, puis vous suggère une série de mesures pouvant optimiser votre utilisation de GoCardless.
Nous tenons à ce que chaque client puisse bénéficier de l’assistance dont il a besoin pour maximiser la valeur que lui apporte GoCardless. Nous proposons une gamme de plans d’assistance et de services afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à vos besoins et à votre activité.