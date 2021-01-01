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GoCardless pour powercloud
Encaissez vos paiements sans difficulté avec notre intégration de prélèvement automatique pour powercloud
GoCardless réduit le coût de l’encaissement des paiements de 56 %. GoCardless peut être intégré comme solution en marque blanche sur des sites de fournisseurs d’énergie et entièrement connecté au système de facturation innovant de powercloud.
Les entreprises reçoivent les paiements 47 % plus rapidement avec GoCardless. Les fournisseurs d’énergie peuvent initier, surveiller et optimiser tous les paiements directement depuis powercloud via une interface API. Tout remboursement de régularisation en faveur des clients peut aussi être initié très facilement.
L’API ouverte de GoCardless permet un processus entièrement automatisé et une intégration fluide avec powercloud. L’automatisation comprend la mise en place du prélèvement bancaire, le contrôle du statut du paiement en temps réel et la relance des paiements ayant échoué.
Encaissez 97,3 % de vos paiements avec GoCardless. Success+ détermine automatiquement le meilleur moment possible pour relancer les paiements ayant échoué, ce qui vous aide à encaisser jusqu’à 76 % des échecs de paiement.
Comment ça marche
Les fournisseurs d’énergie, petits et grands, bénéficieront grandement de notre partenariat. L’expérience technologique de GoCardless en matière de transactions via prélèvement bancaire et notre expertise de la facturation s’associent à la perfection ici.
Marco Beicht, PDG de powercloud
Optimisez vos processus de paiement et de facturation