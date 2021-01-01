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GoCardless pour powercloud

Optimisez vos processus de paiement et de facturation pour l’énergie et les charges

Encaissez vos paiements sans difficulté avec notre intégration de prélèvement automatique pour powercloud

Maîtrisez la transformation numérique

Réduisez le coût des paiements

GoCardless réduit le coût de l’encaissement des paiements de 56 %. GoCardless peut être intégré comme solution en marque blanche sur des sites de fournisseurs d’énergie et entièrement connecté au système de facturation innovant de powercloud.

Améliorez le flux de trésorerie

Les entreprises reçoivent les paiements 47 % plus rapidement avec GoCardless. Les fournisseurs d’énergie peuvent initier, surveiller et optimiser tous les paiements directement depuis powercloud via une interface API. Tout remboursement de régularisation en faveur des clients peut aussi être initié très facilement.

Automatisez les transactions de paiement

L’API ouverte de GoCardless permet un processus entièrement automatisé et une intégration fluide avec powercloud. L’automatisation comprend la mise en place du prélèvement bancaire, le contrôle du statut du paiement en temps réel et la relance des paiements ayant échoué.

Réduisez les échecs de paiement

Encaissez 97,3 % de vos paiements avec GoCardless. Success+ détermine automatiquement le meilleur moment possible pour relancer les paiements ayant échoué, ce qui vous aide à encaisser jusqu’à 76 % des échecs de paiement.

Utilisé en toute confiance par 70 000 entreprises dans le monde

Comment ça marche

Regardez la vidéo et découvrez comment vous pouvez profiter de l’intégration de powercloud et GoCardless.

Les fournisseurs d’énergie, petits et grands, bénéficieront grandement de notre partenariat. L’expérience technologique de GoCardless en matière de transactions via prélèvement bancaire et notre expertise de la facturation s’associent à la perfection ici.

Marco Beicht, PDG de powercloud

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.