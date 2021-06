Comment les clients souhaitent-ils payer leurs factures d’énergie ?

Par Sam Rigg — mai 2021 — 4 min lues

Le moyen de paiement choisi par les clients, que nous appelons « préférence de paiement », peut avoir un impact considérable sur l’acquisition et la rétention de clients pour un fournisseur d’énergie. C’est pourquoi le(s) moyen(s) de paiement qu’offre votre entreprise est un élément fondamental à prendre en compte pour la fonction qui gère les paiements.

Dans cet article, nous vous aiderons à répondre aux questions suivantes :

Comment vos clients souhaitent-ils payer leurs factures d’énergie ?

Qu’est-ce que la préférence de paiement des consommateurs et en quoi est-ce important ?

Les préférences des clients correspondent-elles aux objectifs de votre entreprise ?

Comment votre stratégie en matière de paiements peut-elle être davantage axée sur le client ?

Une étude de YouGov menée en 2021 auprès de plus de 15 000 consommateurs et commanditée par GoCardless a identifié le prélèvement bancaire comme moyen le plus populaire pour payer ses factures ménagères en France.

Pas moins de 52 % des consommateurs français choisissent de payer les factures de leur foyer par prélèvement bancaire. On constate donc une forte demande des consommateurs en faveur du prélèvement bancaire pour les paiements récurrents.

Il en va de même partout dans le monde. Par exemple, le prélèvement bancaire est le moyen de paiement le plus populaire pour les factures ménagères au Royaume-Uni, en Australie et en Allemagne. Aux États-Unis, au Canada et en Nouvelle-Zélande, le prélèvement bancaire est le deuxième moyen de paiement le plus populaire. Ceci démontre l’existence d’une demande mondiale pour les moyens de paiement de banque à banque, élément important à prendre en compte lorsqu’on réfléchit à une expansion internationale.

Les entreprises qui n’offrent pas à leurs clients la possibilité de payer par prélèvement bancaire réduisent leurs chances de gagner de nouveaux clients. Comme le prélèvement bancaire est si populaire en France, les entreprises devraient se concentrer sur la création d’une expérience de paiement simple et fluide lorsque de nouveaux clients créent un compte chez elles, de façon à maximiser l’acquisition de clients.

En effet, le prélèvement bancaire était l’une des options les plus populaires auprès des consommateurs pour le paiement des factures ménagères dans tous les pays étudiés. Dans le cadre d’une étude commanditée par GoCardless en juillet 2020, nous avons demandé à plus de 8 100 consommateurs en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark, en Suède, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande pourquoi ils choisissaient de payer une facture récurrente par prélèvement bancaire. Voici les trois raisons qui revenaient le plus souvent :

« C’était le moyen de paiement par défaut »

« Payer ainsi me rassure »

« J’avais les données sous la main »

Comme le prélèvement bancaire est basé sur le système ‘Pull’, il n’est pas étonnant qu’il soit considéré par les consommateurs comme l’un des moyens de paiement les plus pratiques pour les paiements récurrents. Le prélèvement bancaire offre sécurité, flexibilité et automatisation.

Le prélèvement constitue la forme de paiement privilégiée par l’ensemble du secteur et c’est la solution privilégiée par les utilisateurs. » Julien Chardon, Co-fondateur & CEO, ilek

Qu’est-ce que la préférence de paiement des consommateurs et en quoi est-ce important ?

Quand on parle de préférence de paiement du consommateur, on désigne le nombre de clients qui choisissent un moyen de paiement. Les clients aiment payer de différentes façons ; aussi, il n’existe pas de moyen de paiement unique qui plairait à tous les clients. Cependant, les clients choisissent souvent des méthodes fiables, pratiques ou faciles d’utilisation.

Pourquoi les fournisseurs d’énergie devraient-ils proposer les moyens de paiement préférés des clients ?

Introduire de nouveaux moyens de paiement et gérer ces options peut se révéler complexe, coûteux et prenant, surtout pour les grandes entreprises ou les entreprises en plein développement. Toutefois, offrir les moyens de paiement qui conviennent au plus grand nombre de clients, existants ou potentiels, aidera votre entreprise à gagner et fidéliser plus de clients.

En offrant à vos clients leurs moyens de paiement préférés, vous réduirez les points de friction dans le processus de paiement et rendrez leur expérience d’achat plus fluide. Néanmoins, si vous ne proposez pas leur moyen de paiement préféré, vous prenez le risque que les payeurs abandonnent pendant le processus de paiement et se tournent vers un concurrent qui propose la méthode en question.

La préférence du consommateur pour le prélèvement bancaire correspond-elle aux objectifs de votre entreprise ?

Bien que le prélèvement bancaire soit privilégié par la plupart des consommateurs, il est important de considérer les avantages qu’il peut avoir pour votre entreprise en tant que moyen de paiement. Le prélèvement bancaire est basé sur un système ‘Pull’, ce qui signifie que vous contrôlez le moment où vous recouvrez les paiements et que le processus peut facilement être automatisé.

Comme il s’agit d’un moyen de paiement de banque à banque, le prélèvement bancaire évite les coûts de transaction élevés associés aux cartes de crédit. De plus, le prélèvement bancaire s’accompagne généralement d’un taux d’échec de paiement plus faible (qui devient souvent du churn involontaire) par rapport aux autres options.

En tant que fournisseur d’énergie, vous devrez probablement encaisser des paiements ponctuels pour des recharges de compte ou lors de relances suite à un échec de paiement. Même si vous pouvez recouvrer des paiements ponctuels à l’aide du prélèvement automatique, l’expérience peut être compliquée aussi bien pour le consommateur que pour le vendeur.

C’est pourquoi nous avons élaboré Instant Bank Pay. Désormais, vous pouvez encaisser des paiements ponctuels de clients au Royaume-Uni avec un paiement de banque à banque instantané basé sur l’open banking. Instant Bank Pay donne aux entreprises à revenus récurrents la capacité d’encaisser des paiements ponctuels avec le prélèvement bancaire aussi. Offrez une expérience fluide aux clients avec tous les avantages d’un paiement de banque à banque.

Découvrez comment vous pouvez encaisser facilement des paiements ponctuels au Royaume-Uni avec Instant Bank Pay.

Avoir une stratégie en matière de paiement plus axée sur le client est-il avantageux ?

Être axée sur le client et veiller à satisfaire sa préférence pour le prélèvement bancaire peut permettre à votre entreprise de profiter de nombreux avantages, notamment une meilleure acquisition et une meilleure rétention des clients, ainsi qu’une efficacité améliorée de vos opérations de paiement. Ainsi, votre entreprise bénéficie d’un avantage concurrentiel.

Pour en savoir plus sur les moyens de paiement choisis par les consommateurs pour payer leurs factures ménagères dans le monde, lisez notre rapport : Préférences de paiement des consommateurs en 2021.