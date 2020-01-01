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GoCardless
La moitié des entreprises rencontrent un taux d’échec des paiements par carte de plus de 7 %*, entraînant des créances irrécouvrables, un churn plus élevé et une perte de revenus.
Brisez la spirale avec GoCardless et encaissez plus de 97 % de vos paiements à la première demande. Échangez avec notre équipe pour voir où se situe votre entreprise par rapport aux références de paiement et comment GoCardless peut vous aider.
Découvrez les 8 dimensions des paiements récurrents, de l’acquisition client aux opérations de paiement, et apprenez à appliquer ce cadre à votre stratégie de paiement.
Analysez la performance de vos paiements pour voir où se situe votre entreprise par rapport à la concurrence. Le tout en moins de 10 minutes.
2 entreprises sur 3 ont vu leurs échecs de paiement se transformer en churn dans plus de 10 % des cas. L’attrition génère aussi un taux élevé de rétrofacturation.
En moyenne, 16 à 20 % des échecs de paiement des entreprises B2C deviennent des créances irrécouvrables, et 11 à 15 % pour les entreprises B2B.
Les entreprises risquent de perdre plus de 1 million €** de revenus non encaissés chaque année en raison des échecs de paiement.
Forrester Consulting a mené une étude, commanditée par GoCardless, auprès de 700 décideurs au sein d’organisations ayant des modèles de revenus récurrents.
Découvrez le rapport pour mieux comprendre les défis et les opportunités auxquels les entreprises font face et comment elles les surmontent.
Le taux d’échec de paiement de GoCardless à la première tentative est d’environ 2,5 %. Optimisez encore davantage vos paiements avec Success+, qui permet de relancer les paiements ayant échoué.
GoCardless est le spécialiste du prélèvement bancaire, un moyen de paiement de banque à banque basé sur le système ‘Pull’, qui permet aux entreprises de prélever les paiements directement sur le compte bancaire de leurs clients.
30 % du churn est involontaire et résulte des échecs de paiement. Optimisez la réussite des paiements avec GoCardless et retenez vos clients fidèles encore plus longtemps.
Détendez-vous et laissez Success+ relancer les paiements auprès de chaque client au meilleur moment pour les encaisser. Recouvrez jusqu’à 76 % de tout paiement ayant préalablement échoué avec Success+.
Faites un bilan de 15 minutes avec l’un de nos experts et comprendre comment GoCardless peut vous aider à améliorer vos principaux indicateurs de paiements.
GoCardless est utilisé par plus de 55 000 entreprises du monde entier, notamment des entreprises comme Saint-Gobain, ZenChef, The Guardian, et Tripadvisor.
GoCardless traite plus de 15 milliards de dollars chaque année et a reçu le financement de prestigieux investisseurs, tels que Google Ventures et Salesforce Ventures.
« Notre taux d’échec est seulement de 0,4 % et la plupart de ces échecs sont rectifiés instantanément lors de la relance du paiement. »
Damian Clements, directeur financier de Yorkshire Energy
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