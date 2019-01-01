Inscription

Vous pouvez créer un compte GoCardless et commencer à prendre des paiements en quelques minutes.Si vous êtes un développeur et souhaitez intégrer notre API, vous pouvez créer un compte sandbox pour tester votre intégration.

Y a-t-il une période d’engagement?

Non. Vous êtes libre d’essayer le produit sans engagement. Si vous décidez d’utiliser GoCardless, vous pouvez résilier à tout moment sans frais.