Fonctionnement

Quand vais-je recevoir mes paiements?

Tous les paiements SEPA sont payés 3 jours ouvrables après le prélèvement des fonds sur le compte de votre client.

Quels types de paiement sont acceptés?

Vous pouvez prendre des paiements par compte bancaire dans la zone Euro ('prélèvement SEPA') et en Grande-Bretagne ('prélèvement BACS' en livre sterling). Ces derniers peuvent être ponctuels, récurrents ou variables.

Quel est le processus de paiement?

Vos clients fournissent leur information bancaire sur une page de paiement sécurisée en ligne, ou par téléphone ou courrier.

Les informations nécessaires pour créer le prélèvement sont automatiquement collectées par GoCardless ou fournies à GoCardless dans le cas du papier et téléphone.

Nous créons un mandat de prélèvement auprès des banques, contre lequel vous pouvez prélevez les fonds nécessaires. Nous stockons le mandat dématérialisé de façon sécurisée.

Vos clients reçoivent un email de pré-notification des prochaines échéances de paiements.

Vous gérez vos paiements directement dans vos systèmes ou avec notre tableau de bord.

Vos clients fournissent leur information bancaire via un mandat électronique ou papier. Pour le mandat électronique, vous pouvez soit utiliser les pages de paiements GoCardless ou vos propres pages de paiements.

Oui – vous pouvez facilement adapter le jour, la date, la fréquence et la durée de tous vos paiements.

Est il possible de modifier un paiement une fois créé?

Oui, vous pouvez soit annuler un paiement s’il n’a pas déjà été prélevé, soit faire un remboursement. Vous connaissez le statut de votre paiement et de votre remboursement à chaque instant, en temps réel. Le tout se fait facilement via notre tableau de bord ou notre API.

Vous pouvez voir le statut de tous vos paiements via notre tableau de bord en ligne ou une simple requête API.

Est-il possible que vous mettiez des limites sur mon compte?

Il se peut que nous limitions les paiements dans certains cas, par exemple:

Quand nous pensons qu’il y a eu une faille de sécurité sur votre compte;

Si nous soupçonnons un usage frauduleux ou non-autorisé de votre compte;

Si cela est requis par la loi

Si nous devons prendre cette mesure, nous vous notifierons au plus tôt possible et nous mettrons une personne dédiée pour résoudre votre situation au plus vite.