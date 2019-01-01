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Notre API REST donne la possibilité aux développeurs de facilement intégrer GoCardless. Apprenez en plus sur notre documentation.Vous pouvez intégrer GoCardless pour prendre des paiements via prélèvement bancaire à partir de vos systèmes informatique et votre site web.
Nous sommes compatible avec tous les langages existants grâce à l’adoption du standard REST. Nous avons également plusieurs librairies comme Ruby, PHP, Python, Java et .NET. Nous en développons régulièrement de nouvelles.
Oui avec GoCardless Pro. Vous êtes en contrôle de vos pages de paiement. Vous êtes libre du design de ces pages. Il y a cependant certaines règles à respecter, que nous vous aiderons à implémenter via notre guide des règles SEPA.
GoCardless n’a pas d’iFrame nativement. Certains de nos partenaires, tel que Zuora, peuvent vous fournir une iFrame pour vos pages de paiements.Nous offrons également un flow JS qui vous permet de n’avoir aucune donnée bancaire transitant sur vos serveurs.
GoCardless vous fournit des webhooks qui permettent d’être notifié vers votre serveur de tout changement de statut pour chaque objet. Par exemple, vous êtes informé en temps réel sur le statut de tous vos paiements et mandats.Vous pouvez en apprendre plus sur nos webhooks dans notre API ici.
Vous pouvez nous envoyer un email à france@gocardless.com. Nos développeurs sont disponible de 10h-19h du Lundi au Vendredi pour vous assister.
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