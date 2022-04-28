App Facturación Empresas

Crear y enviar facturas puede llegar a convertirse en un dolor de cabeza. Si eres autónomo o gestionas una empresa, sabes muy bien que tienes que dedicarle tiempo a la contabilidad para evitar errores en la facturación electrónica y problemas con tus clientes.

Contar con una app de facturación electrónica te ahorra tiempo que puedes invertir en tareas importantes para tu negocio.

La ventaja de un programa de contabilidad es que, además de generar y enviar facturas a tus clientes, te proporciona una visión clara de la situación económica de tu negocio, permitiéndote tomar decisiones más informadas.

En este artículo, te presentamos 8 de las mejores app de facturación para empresas y autónomos.

1. Billdu

Es un programa de facturación ideal para pequeñas empresas, intuitivo y fácil de usar. Está disponible las 24 horas del día y te permite, además, tener un control de los gastos. Ofrece una prueba gratuita por si necesitas tiempo para evaluarlo y después tienes a disposición diferentes planes a partir de 2 € mensuales.

2. Easy Invoice

Con Easy Invoice, gestionar un negocio es fácil y rápido. Es ideal para los nuevos autónomos y, en general, para aquellos que se están iniciando en el mundo del emprendimiento. Con esta herramienta puedes generar facturas, crear presupuestos, hacer un seguimiento de los pagos y acceder a los extractos contables.

Es gratuito hasta las primeras 60 facturas, luego tendrás que contratar un plan por 10 € al mes.

3. Debitoor

Debitoor es una de las herramientas de facturación más populares. Gracias a sus plantillas personalizables podrás crear fácilmente facturas y ahorrarás mucho tiempo. Dispone de la tecnología OCR, gracias a la cual es posible escanear cualquier documento a través del móvil y extraer información sobre IVA, importes y fechas de forma automática.

Ofrece 3 planes:

Plan XS, con 100 documentos anuales por 4 € al mes.

Plan M, con 800 documentos anuales y todas las funcionalidades por 12 € al mes.

Plan ilimitado por 24 € al mes.

4. Anfix

Anfix cuenta con muchas funciones para administrar tu empresa y mejorar el proceso de facturación. Su plataforma se encuentra en la nube y dispone de aplicaciones para iOS, Android y el Apple Watch. No solo es ideal para la contabilidad, sino también para la gestión de proyectos y control de stock.

Al igual que Debitoor, está dotado de tecnología OCR para escanear documentos. Una función interesante es la conciliación bancaria automática: Anfix se conecta a nuestros bancos para hacer un seguimiento de todos los movimientos y relacionar los ingresos con las facturas que hemos introducido en el sistema.

5. Billin

Es un software de facturación simple, sin características avanzadas. Sirve únicamente para crear facturas y presupuestos. Dispone de plantillas que podemos personalizar fácilmente con nuestro logotipo y colores corporativos.

Dispone de 3 planes que varían según el número de clientes:

Plan básico, para 5 clientes por 5 € al mes.

Plan Pro, para 50 clientes por 10 € al mes.

Plan ilimitado por 20 € al mes.

6. KeyandCloud

Es un programa de facturación muy completo, perfecto para llevar a cabo toda la contabilidad de nuestro negocio, por nuestra cuenta o con un asesor. Con este software puedes crear presupuestos, emitir facturas y programarlas, en el caso de ser recurrentes. Además, se conecta con nuestro banco y genera asientos contables.

Ofrece 3 planes:

Plan Small limitado: 100 facturas al mes por 12 €.

Plan Business: incluye conciliación bancaria y escaneo en APP por 24 € al mes.

Plan ilimitado por 48 € al mes con contabilidad.

7. Factusol

Se puede utilizar de dos maneras: descargando el programa en el ordenador o mediante la app en el móvil.

El primer método es completamente gratuito, sin embargo, no tiene acceso a actualizaciones ni al soporte técnico. El segundo tiene un coste de 22 € al mes y podrás acceder a las actualizaciones y contar con la asistencia de un experto en todo momento.

Siempre a tu disposición

Sea cual sea el modelo de comercio electrónico que mejor se adapte a tu negocio, en GoCardless te ayudamos a gestionar todos tus cobros recurrentes y agilizar los procesos administrativos, reduciendo el tiempo que pasas insistiendo en el cobro de tus facturas pendientes. Además, también te ofrecemos una amplia selección de integraciones para que conectes GoCardless con tu software de contabilidad preferido.

Cuando no necesitas procesar montañas de facturas en papel, localizar transferencias y hacer una reconciliación bancaria laboriosa, tienes más tiempo para dedicarlo a expandir tu negocio. Ponte en contacto con nuestro equipo y descubre cómo puedes mejorar la tramitación de los cobros para tu negocio.