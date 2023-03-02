Eine Proforma-Rechnung ist eine Schätzung des Wertes einer Sendung für Zoll- und andere handelsbezogene Zwecke. Sie wird verwendet, um den Preis und die Bedingungen eines Verkaufs anzugeben, bevor dieser abgeschlossen ist und die Waren an ihren Bestimmungsort versandt werden. Proforma-Rechnungen erleichtern internationale Transaktionen, indem sie Informationen wie die Beschreibung und Menge der Waren, Versandkosten, Steuern, Zahlungsbedingungen und andere anfallende Kosten enthalten.

Was ist eine Proforma-Rechnung?

Eine Proforma-Rechnung ist ein Dokument, das einen Kostenvoranschlag für eine Ware oder eine Dienstleistung enthält, bevor diese verkauft wird. Eine Proforma-Rechnung enthält Einzelheiten zu den verkauften Waren oder Dienstleistungen, einschließlich Produktbeschreibungen, Mengen, Preisen, Steuern, Versicherungsgebühren, Lieferkosten usw. Die Proforma-Rechnung dient als Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer darüber, was gekauft werden soll. Die Proforma-Rechnung liefert auch wertvolle Informationen für die Zollbehörden, damit die Sendungen schnell abgefertigt werden können.

Die Proforma-Rechnung sollte dem Käufer eine genaue Vorstellung von den Gesamtkosten des Kaufs vermitteln, bevor er dem Kauf zustimmt. Sie fungiert als Vertrag zwischen beiden Parteien und schafft Transparenz über die Preisgestaltung zwischen ihnen.

Proforma-Rechnungsvorlage

Proforma-Rechnungen werden häufig mithilfe von Vorlagen erstellt, die Felder für alle relevanten Informationen enthalten, wie z. B. die Kontaktdaten beider an der Transaktion beteiligten Parteien, das Ausstellungsdatum, die Beschreibung und Menge der Waren/Dienstleistungen, den Stückpreis, den Gesamtwert, die Zahlungsart (Barzahlung/Kredit), die Zahlungsbedingungen, die erhobenen Steuern, die Versanddetails, ggf. die Versicherungskosten, die Erklärung mit Namen und Stempel des Unterzeichners usw.

Vorteile der Verwendung von Proforma-Rechnungen

Die Verwendung von Proformarechnungen bietet sowohl für Käufer als auch für Verkäufer zahlreiche Vorteile:

Für Käufer

Käufer haben eine bessere Kontrolle über ihre Einkäufe, da Proformas klar definieren, was in jeder Transaktion enthalten ist, was eine bessere Übersicht darüber bietet, wie viel Geld für jede Bestellung (PO) budgetiert werden muss. Dadurch werden unerwartete Überraschungen während des Überprüfungsprozesses aufgrund unklarer Formulierungen in den Bestellungen oder Missverständnisse zwischen Käufern und Verkäufern vermieden, die sich aus einer uneinheitlichen Terminologie während des Verhandlungsprozesses vor der Ausstellung der Bestellung und dem Produktversand/Lieferungsprozess nach der Ausführung und Annahme der Bestellung ergeben.

Für Verkäufer

Für Verkäufer reduzieren Proformas den mühsamen Papierkram, der mit der traditionellen Rechnungsstellung verbunden ist, da sie nicht mehrere Versionen (Bestellungen und Rechnungen) benötigen, in denen dieselben Produkte und Dienstleistungen zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden, je nachdem, wer bei der ursprünglichen Verhandlung anwesend war, da alle Artikel und die damit verbundenen Kosten/Dienstleistungen bereits im Voraus über Proformas dokumentiert sind, was die Überprüfung und Genehmigung durch den Kunden erleichtert, wenn er die Dokumente nach der Lieferung überprüft. Darüber hinaus bieten Proformas zusätzlichen Schutz vor Zahlungsausfällen aufgrund von Diskrepanzen zwischen dem, was ursprünglich vereinbart wurde, und dem, was tatsächlich geliefert wurde. Dies kann zu Zahlungsverzögerungen führen, bis die Streitigkeiten beigelegt sind, was sich sowohl kurz- als auch langfristig negativ auf den Cashflow auswirkt. Nicht zuletzt erleichtern Proforma-Rechnungen den Inkassoteams in der Phase der Streitbeilegung die Arbeit, da diese Dokumente sofort zur Verfügung stehen, so dass weniger Hin- und Her-Kommunikation erforderlich ist und der Prozess gestrafft wird.

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Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Proforma-Rechnungen nützliche Dokumente sind, die Käufern und Verkäufern dabei helfen, sich im Vorfeld über die Preisgestaltung zu einigen und so das Potenzial für Streitigkeiten zu verringern. Sie bieten eine transparente Möglichkeit, Preise und Bedingungen zu kommunizieren, um Missverständnisse und Unklarheiten während des gesamten Kaufprozesses zu vermeiden und so die Kundenzufriedenheit und die Ergebnisse langfristig zu verbessern.

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