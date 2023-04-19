Wenn Sie Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe bringen wollen, ist ein effizientes Onlinebezahlsystem der Schlüssel.

Was ist ein Onlinebezahlsystem?

Ein Onlinebezahlsystem ist ein Zahlungsabwickler, der eine Transaktion im Namen eines Unternehmens abwickelt. Er dient als Mittelsmann zwischen den an der Transaktion beteiligten Parteien - in der Regel dem Händler und dem Kunden.

So weit so gut, aber welche Arten von Onlinebezahlsystemen gibt es - und wie können Sie das richtige für Ihr Unternehmen finden?

Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie beim Vergleich der besten Zahlungsabwicklungsunternehmen achten sollten, sowie unsere Auswahl der besten Zahlungsabwickler.

Wie funktioniert ein Onlinebezahlsystem?

Wenn ein Kunde eine Kartenzahlung vornehmen möchte, folgen seine finanziellen Angaben in der Regel diesem Prozess:

Die Kartendaten werden an den Händler übermittelt. Der Zahlungsabwickler des Händlers nimmt die Daten entgegen Die Daten werden an das Zahlungsgateway weitergeleitet (falls nicht in den Prozessor integriert) Die Daten werden zur Autorisierung an die Bank des Kunden weitergeleitet Die Zahlung wird auf das Bankkonto des Händlers überwiesen.

Obwohl Kartenzahlungen seit langem dominieren, sind sie nicht die einzige Möglichkeit, Zahlungen von Kunden anzunehmen. Onlinezahlungen bieten eine oft günstigere, einfachere und zuverlässigere Möglichkeit, sowohl einmalige als auch wiederkehrende Zahlungen einzuziehen.

Das von Ihnen gewählte Onlinebezahlsystem ist nicht nur zur Erleichterung dieser Transaktionen wichtig, sondern auch als Teil der allgemeinen Kundenerfahrung.

Worauf muss ich bei der Wahl eines Onlinebezahlsystems achten?

Fragen Sie sich, welches das beste Onlinebezahlsystem ist? Wenn Sie beginnen, verschiedene Optionen zu vergleichen, werden Sie feststellen, dass die besten Zahlungsverarbeitungssysteme einige Merkmale gemeinsam haben. Diese sind wie folgt:

Mehrere Sicherheitsebenen

Benutzerfreundliche Schnittstelle

PCI-Konformität

Integration mit Zahlungsgateway

Welche sind die besten Onlinebezahlsysteme?

Nachdem wir Ihnen nun einige der wichtigsten Merkmale vorgestellt haben, präsentieren wir Ihnen hier unsere Auswahl der besten Zahlungsabwickler auf dem Markt.

GoCardless

Wir sind eine Zahlungsplattform, die Ihnen dabei hilft, Zahlungen direkt vom Bankkonto Ihrer Kunden einzuziehen und Ihnen so den Stress, die Frustration und die Kosten für den Einzug von Kartenzahlungen abnimmt.

Mit GoCardless können Unternehmen die Vorteile der Bankabbuchung mit der Open-Banking-Technologie kombinieren, um eine extrem sichere, einfache und zuverlässige Zahlungsmethode zu nutzen, die sich sowohl für einmalige als auch für wiederkehrende Zahlungen eignet.

Stripe

Stripe bietet eine allgemeinere Lösung, die für jeden Online-Händler geeignet ist. Sie ist in hohem Maße anpassbar, d. h. Sie können aus einer Vielzahl von APIs wählen, um den Service optimal an Ihre eigene Website anzupassen. Sie können Kredit- und Debitkartenzahlungen in über 100 Währungen sowie Kryptowährungen akzeptieren. Um mit der Nutzung von Stripe zu beginnen, sollten Sie etwas Zeit als Entwickler zur Verfügung haben, da es technische Aspekte gibt, für die Sie eventuell einen Experten benötigen.

PayPal

Wahrscheinlich kennen Sie PayPal bereits, aber dieser beliebte Dienst verdient es, auf der Liste der besten Onlinebezahlsysteme zu stehen, weil er so benutzerfreundlich und allgegenwärtig ist. Er ist eine gute Wahl für kleine Unternehmen mit geringem Transaktionsvolumen, aber Sie zahlen höhere Gebühren für den bekannten Namen. Abgesehen davon ist es auch im Ausland weit verbreitet und lässt sich leicht in Websites integrieren.

Square

Wenn Ihr Unternehmen Zahlungen persönlich abwickeln muss, bietet Square eine Reihe praktischer Verkaufsstellenfunktionen wie ein kontaktloses Chip-Lesegerät, ein Magnetstreifen-Lesegerät und einen konvertierbaren Ständer. Mit all diesen Komponenten können Sie Zahlungen direkt von Ihrem eigenen Smartphone aus entgegennehmen. Square bietet auch ein Onlinebezahlsystem, welches sich mit Ihrem Online-Geschäftsauftritt verbinden lässt, um nahtlose Transaktionen zu ermöglichen. Kartenzahlungen werden immer teurer sein, aber für persönliche Transaktionen kann es eine gute Option sein, den Status quo beizubehalten.

Apple Pay

Wenn Ihr Kundenstamm zu einem hohen Prozentsatz aus Fans von Apple-Produkten besteht, sollten Sie ihnen die Möglichkeit geben, mit Apple Pay zu bezahlen. Sie können dann direkt von ihrem iPhone oder iPad aus mit der kontaktlosen Technologie bezahlen. Apple Pay ermöglicht auch Kredit- und Debitkartenzahlungen, Banküberweisungen, E-Payment und Kryptowährungen über die digitale Geldbörse.

Wise

Wise ist ein Onlinebezahlsystem, das speziell auf grenzüberschreitende Zahlungen ausgerichtet ist. Sie profitieren von der transparenten Preisgestaltung und der großen Reichweite. Es konzentriert sich auf internationale Zahlungen. Wenn Sie also nach wiederkehrenden Zahlungen oder Integrationsmöglichkeiten suchen, sind andere Optionen eine gute Wahl.

Wie wählt man das beste Onlinebezahlsystem aus?

Auf diese Frage gibt es für kleine Unternehmen keine einheitliche Antwort, da die beste Lösung davon abhängt, ob Sie ausschließlich online tätig sind oder auch eine Präsenz in einem Ladengeschäft haben. Die besten Unternehmen, die Kreditkartenzahlungen abwickeln, kombinieren Komfort mit benutzerfreundlichen Funktionen und niedrigen Gebühren und schützen die Kartendaten Ihrer Kunden.

Wir können helfen

GoCardless hilft Ihnen, Zahlungseinzüge zu automatisieren, sodass Ihr Team weniger Verwaltungsaufwand mit der Einforderung von Rechnungen hat. Lesen Sie hier, wie GoCardless Ihnen bei Ad-hoc-Zahlungen und wiederkehrenden Zahlungen helfen kann.