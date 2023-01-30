7 der besten e-Wallet-Anbieter

Digitale Geldbörsen oder e-Wallets sind digitale Zahlungssysteme, die die Zahlungsdaten und Passwörter eines Benutzers sicher speichern. Dies erleichtert den Nutzern das Einkaufen sowohl online als auch in Geschäften, da die Daten bereits gespeichert sind. Viele e-Wallet-Anbieter bieten zusätzliche Funktionen wie mobile Zahlungen, digitale Coupons und Treuekarten an.

Der Vergleich von e-Wallet-Anbietern ist unerlässlich, wenn Sie sicherstellen wollen, dass Sie die beste Option für Ihre Bedürfnisse erhalten. Es ist wichtig, Faktoren wie Gebühren, Sicherheit, Komfort und Kundenservice zu berücksichtigen. Achten Sie außerdem darauf, die von verschiedenen e-Wallet Anbietern angebotenen Funktionen zu vergleichen - wie z. B. mobile Zahlungen, digitale Coupons und die Integration von Kundenkarten - da diese von Anbieter zu Anbieter variieren können. Letztendlich hängt die Wahl des richtigen e-Wallet-Anbieters von Ihren individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab.

Die verschiedenen Funktionen beliebter E-Wallet-Anbieter

Wenn es darum geht, die richtige digitale Geldbörse für Ihre Bedürfnisse zu wählen, gibt es keine endgültige Antwort. Es kommt wirklich darauf an, welche Funktionen, Dienstleistungen und Vorteile für Sie am wichtigsten sind. Eine Möglichkeit, die Auswahl einzugrenzen, besteht darin, sich die verschiedenen Arten von e-Wallet-Anbietern anzuschauen. Im Allgemeinen können E-Wallet-Anbieter in folgende Kategorien eingeteilt werden:

Mobile Wallets

Online-Wallets

Prepaid-Karten

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, welcher e-Wallet-Anbieter für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist, ist es sinnvoll, die Funktionen der verschiedenen e-Wallets zu vergleichen und eine zu finden, die perfekt zu Ihnen passt. Im Folgenden vergleichen wir beliebte e-Wallet-Anbieter und gehen auf ihre wichtigsten Funktionen ein, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Top e-Wallet-Anbieter

Cash App

Ein beliebter Anbieter von elektronischen Geldbörsen, der es seinen Nutzern ermöglicht, ihre Kredit- und Debitkartendaten in der Anwendung zu speichern und damit kontaktlose Zahlungen mit nur einem Fingertipp auf ein iPhone oder iPad zu ermöglichen. Die sensiblen Daten auf den Karten werden in Token verschlüsselt, um eine zusätzliche Sicherheitsebene zu schaffen, auf die nur mit einem Passwort oder einem Fingerabdruck zugegriffen werden kann.

Google Wallet

Der e-Wallet-Anbieter von Google ermöglicht es Nutzern, mit nur einer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer Zahlungen und Überweisungen von oder an eine andere Person vorzunehmen, und zwar direkt von ihren Debitkarten, Bankkonten und sogar vom Guthaben in der Geldbörse. Es handelt sich um eine Web-App, die sowohl über den mobilen Browser als auch über die mobile App für Android- und iOS-Nutzer zugänglich ist.

Android Pay

Ein in das Android-Betriebssystem integriertes Zahlungssystem, mit dem Sie über Ihr Telefon oder Tablet bezahlen können, indem Sie es einfach auf ein NFC-unterstütztes Terminal in Geschäften tippen. Es lässt sich für schnelle Zahlungen mit anderen Apps wie Uber und Lyft integrieren.

Samsung Pay

Ähnlich wie Android Pay ermöglicht dieser Anbieter von elektronischen Geldbörsen den Nutzern, ihre Debit- und Kreditkartendaten in der App zu speichern. Darüber hinaus werden auch Belohnungskarten und Geschenkkarten unterstützt, und es gibt sogar ein eigenes Belohnungsprogramm für Einkäufe, die über Samsung Pay getätigt werden.

PayPal

Einer der beliebtesten e-Wallet-Anbieter sowohl bei Kunden als auch bei Händlern weltweit, da die Anmeldung und Nutzung einfach ist. Es handelt sich um ein Online-Zahlungssystem, mit dem Sie Zahlungen vornehmen, Geld zwischen Konten überweisen und sogar online einkaufen können.

Venmo

Eine der beliebtesten Peer-to-Peer-Zahlungs-Apps, da die Nutzer ihre Kreditkarten, Debitkarten und Bankkonten bequem mit Venmo verknüpfen können, um schnell Zahlungen zu senden und zu empfangen.

Alipay

Alipay ist eine der führenden Drittanbieter-Zahlungslösungen und digitalen Geldbörsen in China und wird jetzt auch in Europa genutzt, um chinesischen Touristen entgegenzukommen, die ihre eigenen Karten im Ausland nicht verwenden können. Es ist ein großartiger e-Wallet-Anbieter für Unternehmen, die weltweit tätig sind.

GoCardless ermöglicht es Unternehmen, Zahlungen direkt von den E-Wallet- oder Bankkonten ihrer Kunden einzuziehen. Es ist einfach und kostengünstig, mit niedrigeren Transaktionskosten als bei Kreditkarten. GoCardless kann sowohl für wiederkehrende Zahlungen als auch für einmalige Zahlungen verwendet werden. Der Einzug direkt vom Bankkonto per Lastschrift ist weniger anfällig für Zahlungsausfälle als Kartenzahlungen, was dem Händler mehr Kontrolle gibt.

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