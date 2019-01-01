Technologie

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Quelles sont les solutions de paiement en ligne pour les auto-entrepreneurs ?
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Les différentes solutions de paiements en ligne pour les auto-entrepreneurs

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Pourquoi utiliser un CRM pour son association ?
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Les avantages d’un CRM pour association.

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Fintech : ces start up qui révolutionnent les moyens de paiement
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Quelles sont les différentes fintech?

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Top 7 des applications mobiles de paiement
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Zoom sur 7 applications de paiement pour les entrepreneurs en France

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Quel est le meilleur logiciel de comptabilité pour une association sportive?
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Top 3 des logiciels de comptabilité pour une association sportive

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Qu'est-ce qu'un processeur de paiement?
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Découvrez le rôle essentiel du processeur de paiement lors d’une transaction.

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L’impact de la blockchain sur la finance
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Découvrez comment la blockchain révolutionne la finance traditionnelle !

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Authentification forte du client : Ce que la nouvelle directive DSP2 européenne signifie pour les entreprises à abonnement.
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La SCA pourrait également avoir une incidence sur les coûts et la conversion.

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Entrepreneurs, comment automatiser votre comptabilité grâce aux logiciels cloud
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Voyons comment gagner du temps sur la gestion comptable de votre entreprise.

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Guide sur les signatures électroniques pour les prélèvements SEPA
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Au moment de choisir la signature électronique adaptée à votre entreprise, il est important de prendre en considération les points suivants.

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Deloitte intègre à nouveau GoCardless à sa liste des 500 entreprises tech à la plus forte croissance de la région EMEA
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GoCardless à la 54e place de la liste du programme Technology Fast 500 EMEA.

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Applications et automatisation : pour aller plus loin dans la relation client
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L'adaptation des clients au numérique n'est qu'une question de temps.

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Fintech : des néo-banques aux spécialistes de l’épargne, les jeunes générations dans le viseur
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Son interface utilisateur n’est autre que... Facebook Messenger !

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A quoi ressemblent les modes de paiement de demain ?
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Le paiement sans contact est-il à peine arrivé qu’il en serait presque dépassé ?

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Pourquoi s'intéresser aux RegTech ?
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RegTech permet à une entreprise de ne pas se soucier de la mise en conformité...

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Blockchain : outre les devises, un potentiel inexploité pour l’entreprise
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La blockchain est une technologie de stockage&de transmission de l’information.

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Objets connectés : un séisme pour les modèles économiques
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Chaque produit est associé à une offre de service continu et personnalisé.

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Ce qu’il manque à l’Europe pour devenir le premier continent « FinTech friendly »
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FinTech: pourquoi la Chine ne croquera pas le monde
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Choisir la bonne API de paiement : le guide du débutant
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Le terme « API » est devenu très populaire dernièrement. Mais savez-vous exactement à quoi servent les API et pourquoi elles sont si importantes ?

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Ressources humaines, banques en ligne, shopping… comment les API vont changer le monde du paiement ?
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Épisode 2. Comment les PME peuvent bénéficier des Fintech et de la "Data"?
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Mobilité bancaire : la rupture viendra de l’innovation
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