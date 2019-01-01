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La vie chez GoCardless

La vie chez GoCardless

Five questions for GoCardless president Paul Stoddart
Five questions for GoCardless president Paul Stoddart

Get to know GoCardless' new president and learn about his plans for the future

Lecture : 3 minutes
La vie chez GoCardless
Nous avons levé 32 millions de dollars pour financer notre croissance dans l’open banking
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Lecture : 2 minutes
La vie chez GoCardless
Une journée dans la vie de la responsable de l’équipe “Partnerships Success” de GoCardless
Une journée dans la vie de la responsable de l’équipe “Partnerships Success” de GoCardless

«…J’ai la chance de travailler avec des gens extraordinaires chez GoCardless. »

Lecture : 2 minutes
GoCardless
Une journée dans la vie d’un membre de l’équipe Assistance développeur chez GoCardless
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Lecture : 2 minutes
GoCardless
Une journée dans la vie d’un membre de l’équipe Customer Success de GoCardless
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Chaque jour est différent, plus le temps passe, plus j’aime mon travail.

Lecture : 2 minutes
GoCardless
Pourquoi les développeurs rejoignent GoCardless et restent?
Pourquoi les développeurs rejoignent GoCardless et restent?

GoCardless a reçu le prix de la « Meilleure entreprise pour développeurs ».

Lecture : 3 minutes
GoCardless
Une journée dans la vie d’un designer produit de GoCardless
Une journée dans la vie d’un designer produit de GoCardless

Design d’interface, UX, recherche utilisateur, analyse des données...

Lecture : 3 minutes
GoCardless
Une bonne culture d’entreprise, c’est quoi exactement?
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Lecture : 3 minutes
GoCardless
Déroulement des entretiens pour un poste dans l’équipe du Service client
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Chez GoCardless, nous sommes très fiers de notre équipe de Service client.

Lecture : 5 minutes
GoCardless
L’arrivée d’un nouveau membre dans l’équipe commerciale, comment ça se passe ?
L’arrivée d’un nouveau membre dans l’équipe commerciale, comment ça se passe ?

Chaque jour présente de nouveaux défis et je me suis améliorée en une semaine !

Lecture : 5 minutes
GoCardless
Une journée dans la vie d’un ingénieur logiciel de GoCardless
Une journée dans la vie d’un ingénieur logiciel de GoCardless

Ce qui me plaît vraiment dans mon travail, c’est l’interaction avec les autres.

Lecture : 3 minutes
GoCardless
Une journée dans la vie de notre Responsable du service juridique
Une journée dans la vie de notre Responsable du service juridique

La protection des données est l'un des sujets brûlants du moment.

Lecture : 4 minutes
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A day in the life of GoCardless support
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Lecture : 3 minutes
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