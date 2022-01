Comment introduire une entreprise en Bourse ?

Les entreprises que l’on voit dans les journaux télévisés ou financiers, nous semblent éloignées. On parle souvent de ‘’ Société Cotée’’, en bourse qui fait régulièrement l’actualité à travers différents événements dans l’actualité économique et financière. Cependant, comment faire si l’on souhaite un jour devenir une société cotée en bourse ?

Les success stories sont nombreuses, notamment l’avènement des grandes entreprises dans le domaine du digital, dont certaines ont effectué une entrée fulgurante dans les marchés financiers. Cependant, un entrepreneur doit considérer l’introduction de sa société en bourse comme étant une étape cruciale dans son développement. De nouvelles règles rentrent en ligne de mire et cet acte marque le démarrage d’un parcours boursier et de nouvelles relations d’ordre financières qui obéissent à de nouvelles règles.

Définition d’une société cotée

Tout d’abord, il convient de définir en quoi consiste le marché. Il s’agit d’un endroit qui fait l’objet d'échanges d’instruments financiers. Ces instruments financiers peuvent être des titres financiers, des titres de capital qui sont émis par des sociétés par actions.Une entreprise cotée émet des titres qui permettent de déterminer qu’elle est cotée sur les marchés financiers et la bourse. Ainsi, le capital social de l’entreprise qui est cotée est subdivisé en actions et elle pourra faire l’objet d’une vente, auprès d’investisseurs sur une place que l’on nomme ‘’ marché financier ‘’.Ainsi, le détenteur d’une partie de l’entreprise que l’on nomme actionnaire d’une société cotée, sera détenteur d’une partie des bénéfices de la société, à concurrence de la part qu’il détient au sein de l’entreprise. Il aura également la possibilité de voter lors d’assemblées générales.Le prix de l’action est déterminé ainsi sur le marché à travers le jeu de l’offre et de la demande.

Dans quelles places boursières une société pourra être cotée en bourse ?

Il existe en France plusieurs places boursières que l’on nomme Euronext pour pouvoir cotée sa société en bourse.

L’Euronext Stock Exchange est une place boursière européenne qui réunit différentes bourses comme les Bourses de Paris, De Bruxelles, de Lisbonne, Dublin et d’Amsterdam. L’ensemble des transactions s’effectuent en euros. On trouve plusieurs index afin de surveiller l’évolution des cours et des sociétés sont présentes comme Danone, Sodexo par exemple, qui se situent au sein de l’Euronext 100.

Quels types d’entreprises peuvent être cotés en bourse ?

Pour pouvoir coter sa société en bourse, il faudra avoir recours à une des deux structures juridiques, qui sont utilisées pour la cotation en bourse. Deux types de sociétés peuvent être cotées sur les marchés financiers en France. Il s’agit des sociétés anonymes (SA) et des sociétés en commandite par actions (SCA).

La SA dispose au minimum de 2 associés et de 7 associés au maximum. Les titres des sociétés anonymes sont négociés sur un marché réglementé et le capital social doit être de 37 000 € minimum.

La SCA comporte deux types d’associés, il s’agit des commanditaires qui sont les seuls actionnaires de la SCA et les commandités. Comme la société anonyme, le capital social doit être au minimum de 37 000 €.

L’introduction de la société en Bourse consiste à la mise en vente de titres de l’entreprise sur les marchés financiers. À travers cette opération stratégique, l’entreprise pourra ouvrir son capital à de nouveaux investisseurs, qu’ils soient salariés, petits porteurs ou institutionnels.

Il existe plusieurs procédures pour introduire une entreprise en bourse. L’opération est effectuée par un prestataire de services d’investissements (PSI). Il est chargé de l’introduction de l’entreprise en bourse et la société doit pouvoir répondre à différents critères.

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) est l’organisme compétent pour les procédures d’introduction sur les marchés financiers. Plusieurs opérations sont disponibles pour effectuer l’introduction :

L’offre à prix ouvert (OPO) : il s’agit de la procédure d’introduction la plus populaire qui est effectuée par un établissement financier. L’établissement effectue la constitution de ce qu’on appelle le « syndicat bancaire ». Cette organisation s’occupe du placement d’un certain nombre de titres auprès d’investisseurs d’ordres institutionnels. Les titres sont notamment émis dans une autre procédure à des investisseurs individuels dans une fourchette de prix définie à l’avance.

L’offre à prix ferme (OPF) : l’entreprise et l’établissement financier déterminent la quantité de titres mis en circulation sur le marché, ainsi que le prix.

L’offre à prix minimal (OPM) : il s’agit d’une procédure d’introduction qui est comparable à la vente aux enchères. L’entreprise met en circulation les titres avec un prix minimal.

La cotation directe : il s’agit d’une procédure d’introduction en bourse peu utilisée. La quantité de titres sur le marché et le prix d’achat minimal sont définis à l’avance.

Que peut faire une société cotée ?

L’entreprise qui est cotée en bourse dispose de plusieurs leviers lors de l’introduction pour accroître son activité. Il pourra procéder à la levée de fonds, effectuer des accords stratégiques, prospecter de nouveaux marchés/pays, consolider ses finances…