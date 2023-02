Obtenir un exemple de facture d’acompte

La facture d’acompte vise à établir des relations commerciales solides entre un entrepreneur et un client et permet au chef d’entreprise de se faire payer dans les meilleures conditions. La facture d’acompte est notamment très utilisée dans des secteurs d’activités comme le bâtiment. Elle permet à l’entrepreneur d’obtenir une avance de trésorerie. Toutefois, ce document doit respecter certaines règles de forme dans le cadre de la réglementation en vigueur.

La facture d’acompte permet notamment d'enrayer les impayés. Si vous avez besoin d’utiliser ce document, cet article permet de vous procurer un modèle de facture d’acompte pour pouvoir l’utiliser dans les meilleures conditions.

Exemple de facture d’acompte

Voici ci-dessous un modèle de facture d’acompte que vous pourrez également télécharger ici.

Entreprise Client

Nom de l’entreprise : Nom :

Adresse : Adresse :

Email : Forme juridique :

Numéro de SIREN :

Numéro de TVA :

Numéro de téléphone :

Facture Acompte

N°

Date :

DETAIL Quantité Total HT

Acompte numéro 1 pour le devis €

[Numéro de devis]

TOTAL HT €

TVA [Taux de TVA] % €

TOTAL TTC €

Mode de règlement : virement bancaire, chèque.

Date de règlement :

IBAN pour le paiement :

Ajouter des mentions complémentaires ici

Comment collecter le paiement de la facture d’acompte ?

Après avoir télécharger un modèle de facture d’acompte, il est essentiel de prendre en compte le moyen de paiement le plus fiable pour collecter les sommes dues dans les meilleures conditions. Généralement les entrepreneurs envoient la facture d’acompte à leurs clients et vont attendre de se faire payer par virement bancaire ou chèque. Le principal défi de ces moyens de paiement et que le processus est à l’initiative complète du client et cela peut ainsi entraîner des retards de paiement. Ces retards de paiement peuvent avoir pour conséquence des problèmes de trésorerie et retarder le lancement de la prestation de service par exemple. Ainsi, 58 % des paiements des factures des petites entreprises sont à l’initiative complète des clients.

Une fintech comme GoCardless permet aux entrepreneurs de collecter le paiement de la facture d’acompte par prélévement SEPA. Le prélèvement automatique permet d’obtenir le paiement de la facture d’acompte à une date d’échéance précise et nécessite seulement une seule autorisation de la part du client afin de pouvoir collecter les paiements des prochains acomptes. En effet, GoCardless est une solution de collecte de paiement qui propose des outils intelligents pour les paiements récurrents.

Il est à noter que vous serez à l’initiative complète du processus de paiement. GoCardless permet aux entrepreneurs d’obtenir une visibilité complète des paiements entrants pour une gestion judicieuse de la trésorerie de l’entreprise. De ce fait, vous serez à même de savoir exactement quand vous pourrez commencer à remplir vos obligations commerciales vis-à -vis du client.

GoCardless est très facile à mettre en place et est peu coûteuse pour l’entrepreneur contrairement au coût d’installation d’une telle solution de paiement via un établissement bancaire. Vous serez en mesure de visualiser les clients qui ont déjà payé et ceux qui n’ont pas encore réglé la facture d’acompte sur le tableau de bord de GoCardless.

GoCardless est par ailleurs compatible avec plus de 350 solutions partenaires comme le logiciel de facturation Sage. Vous serez en mesure d’obtenir un exemple de facture d’acompte que vous pourrez éditer et envoyer à votre client. Le paiement sera collecté par GoCardless qui sera directement placé dans le flux de travail de l’entreprise. Une entreprise peut recevoir un acompte deux fois plus vite en proposant les paiements via GoCardless sur ses factures en ligne.

Les résultats sont globalement très satisfaisants avec 97 % des paiements des factures initiés par GoCardless qui sont collectés avec succès à la date d’échéance de la facture.