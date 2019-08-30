GoCardless aide des centaines d'agences web et e-marketing en Europe à reprendre le contrôle de leurs paiements en utilisant le prélèvement bancaire. Nous les aidons de trois façons :

Réduire les retards de paiement Réduire le travail administratif Réaliser des micro-factures

1. Réduire les retards de paiement

68,7% des entreprises françaises sont payées en retard selon une étude Altares. Les coûts de développement, d'hébergement, et de référencement étant eux immédiats, ces retards ont un impact destructeur sur la trésorerie des agences. Il empêche les agences web et e-marketing de croître ou de payer leurs collaborateurs à temps.

En conséquence, les agences se tournent vers le prélèvement bancaire afin de reprendre le contrôle de leur facturation. Ce mode de paiement permet, une fois que l'autorisation reçue des clients, de prélever directement le compte bancaire des clients et d'encaisser les factures dues à temps.

Zest Digital, une agence e-marketing, est passée au prélèvement avec GoCardless et a réduit ses délais de paiements de 60%. Le fondateur Alex Minchin explique l'impact,

"Nous avons désormais le contrôle de ce qui rentre et quand. Nous avons réduit les délais de paiements de 60%. En conséquence, nous avons pu doubler de taille en six mois dans un contexte économique morose."

2. Réduire le travail administratif

Si vous facturez en plusieurs fois (acompte, règlement à livraison et solde à 30 jours) ou via un forfait, accepter le paiement par chèque ou virement est extrêmement chronophage. Il vous faut encaisser les chèques à la banque, vérifier chaque jour auprès de votre banque quels paiements ont été acceptés, et relancer continuellement les impayés.

Ce processus peut être entièrement automatisé via le prélèvement. Il suffit de demander à vos clients de valider un mandat de prélèvement lors de l'accord de prestation. Ensuite, libre à vous de prélever les sommes dues selon vos délais contractuels de paiements. Ainsi, vous faciliterez ainsi la vie de vos clients et réduirez grandement votre travail administratif.

3. Réaliser des micro-factures

Les agences web et e-marketing couvrent un vaste ensemble d'activités : site web, applications, vidéos, médias, campagnes Adword (PPC) ou stratégie de contenu (SEO), référencement, hébergement, base de données... Contrôler les paiements de chaque prestation peut vite devenir un cauchemar.

Une fois le mandat de prélèvement accepté par vos clients, vous pouvez prélever tous les paiements dus à votre entreprise quelle que soit la prestation fournie, sans nécessiter d'action de la part de vos clients.

Vous pouvez accéder au prélèvement bancaire via votre banque ou GoCardless. Si vous voulez mieux comprendre les différentes options existantes, vous pouvez consulter notre guide sur comment accéder au prélèvement SEPA.

GoCardless est un prestataire de prélèvement SEPA. Nous vous permettons de complètement automatiser le processus de prélèvement et de tout gérer en ligne. En bref:

Inscription en 2 minutes. Vous pouvez vous inscrire gratuitement.

Gestion facile et efficace. Vous pouvez prélever de façon ponctuelle ou récurrente, automatiquement ou via un simple clic. Nous gérons toutes les démarches auprès des banques.

Un prix simple et transparent. Nous offrons un coût unique de 1% par transaction réussie, plafonné à 2 €. Un tarif dégressif est disponible en fonction de vos volumes.

Intégration avec votre facturation. GoCardless offre une API qui permet d'automatiser le prélèvement en lien avec votre outil de facturation.

Pour en apprendre plus sur le prélèvement SEPA ou pour contacter GoCardless, consultez notre site. Pour commencer à prélever vos clients en quelques minutes, créez votre compte.