Comment nous améliorons notre produit grâce au feedback de nos clients

Modifier les abonnements en masse, c’est désormais possible

À partir d'aujourd'hui, les entreprises utilisant GoCardless peuvent mettre à jour et modifier le prix pour tous leurs clients sur un abonnement donné en quelques clics seulement.

Aider les entreprises à mieux gérer leurs paiements

Notre objectif est de simplifier la collecte des paiements au maximum. Ce faisant, nous créons des expériences exceptionnelles pour les milliers d'entreprises qui utilisent notre solution de paiement : des salles de sport et clubs de natation indépendants aux multinationales de la technologie et de l'énergie.

Nous sommes à l’écoute de nos clients

Grâce à une collaboration étroite avec nos clients et à leur précieux feedback, nous simplifions la gestion des paiements pour répondre à leurs besoins. Depuis le tableau de bord GoCardless, nos clients peuvent désormais modifier les prix des abonnements en masse, ce qui leur permet :

de gagner du temps sur la gestion manuelle des abonnements et de se concentrer sur l’essentiel,

d’améliorer l’expérience des payeurs.

Nouveau : modifiez tous les abonnements en une fois

Qu’une entreprise souhaite changer le prix de 10 ou de 1 000 abonnements, plus besoin d’annuler et de les recréer un à un. Les Abonnements (anciennement connus sous le nom de Plans) peuvent désormais être modifiés pour chaque abonné en une seule fois.

S’il s’agit d’augmenter ou de changer le prix d’un abonnement pour quelque raison que ce soit, les entreprises n’ont plus besoin de migrer leurs clients vers un nouvel abonnement. Il leur suffit de modifier leur abonnement actuel.

Que verront les payeurs ?

Nous savons que l’expérience client est une priorité pour toute entreprise. Voilà pourquoi nous voulons être transparents sur la communication qui sera envoyée aux payeurs lorsqu’une entreprise modifie le prix d’un abonnement.

Pour les entreprises qui utilisent les notifications GoCardless par e-mail, nous enverrons aux clients un e-mail les informant de la modification du montant de leur abonnement. Ils recevront cet e-mail quelques jours avant la date d'échéance de leur prochain paiement. Voici un exemple de notification envoyée aux abonnés concernés par un changement de tarification

Vous êtes client de GoCardless et souhaitez savoir comment modifier des Abonnements en masse ? Consultez le pas-à-pas dans notre hub client.

Si vous n’êtes pas client de GoCardless mais voulez en savoir plus sur notre produit Abonnements, découvrez-en les avantages.