Conditions d'utilisation pour les Payeurs

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Payeurs irlandais Si vous êtes situé en République d'Irlande, vous devez lire ces conditions avant d'utiliser les services Instant Bank Pay et Verified Mandates fournis par GoCardless SAS.

1 .Irish Instant Bank Pay payer terms of use.

2. Irish Verified Mandates payer terms of use.

Payeurs EEE Si vous êtes situé dans l'Espace économique européen (à l'exception de l'Irlande), vous devez lire ces conditions avant d'utiliser les services Instant Bank Pay et Verified Mandates fournis par GoCardless SAS.

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GoCardless Bank Account Data End User Terms and Conditions (EU) Les conditions générales pour les utilisateurs finaux de données de compte bancaire situés dans l'Union européenne