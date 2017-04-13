Anciennes conditions d'utilisation

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Contrat de services de paiement en ligne Contrat de services de paiement en ligne - en vigueur à partir du 6 juillet 2023

Contrat de Commerçant GoCardless Contrat de Commerçant GoCardless [avant le 21 mai 2018]

Contrat d’intégration partenaire GoCardless Contrat d’intégration partenaire GoCardless [avant le 21 mai 2018]

Activités Restreintes Restricted activities [prior to 13th April 2017]

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Contrat de Commerçant Connecté GoCardless Contrat de Commerçant Connecté GoCardless [avant le 21 mai 2018]