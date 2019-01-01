Conçu pour les paiements récurrents

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GoCardless simplifie le recouvrement de vos paiements récurrents ou ponctuels en France et à l’international.
Automatisez le recouvrement de vos paiements récurrents et dites adieu aux processus manuels, complexes et coûteux.
Recouvrez 97,5 % de vos paiements dès la première demande, et en cas d’échec, Success+ s’occupe des relances intelligentes.
Collectez vos paiements dans plus de 30 pays grâce au premier réseau mondial dédié au prélèvement bancaire pour les paiements récurrents.
Créez des échéanciers de paiement flexibles adaptés à votre activité. Acceptez les paiements directement sur votre site web, ou envoyez un lien de paiement sécurisé à vos clients.
Dites adieu aux factures impayées. Un formulaire unique permet à vos clients de mettre en place leur prélèvement. Les recouvrements ponctuels ou récurrents s’effectuent ensuite automatiquement.
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Dites adieu aux factures impayées. Un formulaire unique permet à vos clients de mettre en place leur prélèvement. Les recouvrements ponctuels ou récurrents s’effectuent ensuite automatiquement.
Quelques secondes suffisent à vos clients pour remplir leur mandat de prélèvement en ligne.
Les clients seront systématiquement notifiés dès qu’un paiement est prélevé.
Dites adieu aux chèques à poster, aux connexions bancaires en ligne et aux oublis de paiement.
Les paiements de vos clients sont protégés dans l’éventualité d’un prélèvement par erreur.
Gérez tous vos paiements via notre tableau de bord simplifié. Renouvelez et modifiez facilement vos échéanciers, avec une visibilité totale pour chaque transaction.
Utilisez votre logiciel de facturation pour collecter et rapprocher automatiquement vos paiements à échéance.
Le processus de transition des clients vers GoCardless est totalement fluide, et une fois le système en place, la collecte des paiements se fait automatiquement.
Ben Nacca, fondateur, Cone Accounting
Soyez automatiquement notifié des paiements annulés ou échoués, et retentez ces derniers d’un simple clic.
Offrez une expérience de paiement optimale à vos clients dans plus de 30 pays, y compris les pays de la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Ajoutez votre logo à nos pages de paiement prêtes à l’emploi, ou créez une intégration sur mesure avec notre API.
GoCardless est un établissement de paiement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et les clients sont protégés par la garantie pour le prélèvement bancaire.
GoCardless a fait l’acquisition de Nordigen - une plateforme fournissant gratuitement accès aux données Open Banking ainsi qu’à des analyses premium.
L’Open Banking est la révolution technologique de cette génération qui, nous en sommes convaincus, va changer les paiements bancaires pour les décennies à venir.
Cette acquisition nous fait passer au niveau supérieur, grâce à une connectivité Open Banking de pointe qui nous permet d’offrir les meilleurs produits dans leur catégorie, aussi bien pour la gestion de paiements que des données. Notre but : que n’importe quelle entreprise puisse exploiter la puissance de l’Open Banking.
Une tarification à l’utilisation, des frais de transaction réduits et aucun contrat mensuel. Quelques minutes suffisent.