Conçu pour les paiements récurrents

GoCardless a fait l’acquisition de Nordigen - une plateforme fournissant gratuitement accès aux données Open Banking ainsi qu’à des analyses premium.

L’Open Banking est la révolution technologique de cette génération qui, nous en sommes convaincus, va changer les paiements bancaires pour les décennies à venir.

Cette acquisition nous fait passer au niveau supérieur, grâce à une connectivité Open Banking de pointe qui nous permet d’offrir les meilleurs produits dans leur catégorie, aussi bien pour la gestion de paiements que des données. Notre but : que n’importe quelle entreprise puisse exploiter la puissance de l’Open Banking.