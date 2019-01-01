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GoCardless a acquis Nordigen

Conçu pour les paiements récurrents

GoCardless simplifie le recouvrement de vos paiements récurrents ou ponctuels en France et à l’international.

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Diminuez vos coûts

Automatisez le recouvrement de vos paiements récurrents et dites adieu aux processus manuels, complexes et coûteux.

Réduisez vos échecs de paiement

Recouvrez 97,5 % de vos paiements dès la première demande, et en cas d’échec, Success+ s’occupe des relances intelligentes.

Des paiements internationaux

Collectez vos paiements dans plus de 30 pays grâce au premier réseau mondial dédié au prélèvement bancaire pour les paiements récurrents.

Paiements récurrents

Créez des échéanciers de paiement flexibles adaptés à votre activité. Acceptez les paiements directement sur votre site web, ou envoyez un lien de paiement sécurisé à vos clients. 

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Paiement de factures

Dites adieu aux factures impayées. Un formulaire unique permet à vos clients de mettre en place leur prélèvement. Les recouvrements ponctuels ou récurrents s’effectuent ensuite automatiquement.

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Idéal pour vos clients

Simple

Quelques secondes suffisent à vos clients pour remplir leur mandat de prélèvement en ligne.

Transparent

Les clients seront systématiquement notifiés dès qu’un paiement est prélevé.

Efficace

Dites adieu aux chèques à poster, aux connexions bancaires en ligne et aux oublis de paiement.

Sécurisé

Les paiements de vos clients sont protégés dans l’éventualité d’un prélèvement par erreur.

Simple pour votre entreprise

Gérez tous vos paiements via notre tableau de bord simplifié. Renouvelez et modifiez facilement vos échéanciers, avec une visibilité totale pour chaque transaction.

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Connectez-vous à votre logiciel existant

Utilisez votre logiciel de facturation pour collecter et rapprocher automatiquement vos paiements à échéance.

Voir nos partenaires

Le processus de transition des clients vers GoCardless est totalement fluide, et une fois le système en place, la collecte des paiements se fait automatiquement.

Ben Nacca, fondateur, Cone Accounting

Conçu pour évoluer à vos côtés

Des notifications en temps réel

Soyez automatiquement notifié des paiements annulés ou échoués, et retentez ces derniers d’un simple clic.

Paiements internationaux

Offrez une expérience de paiement optimale à vos clients dans plus de 30 pays, y compris les pays de la zone euro, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Entièrement personnalisable

Ajoutez votre logo à nos pages de paiement prêtes à l’emploi, ou créez une intégration sur mesure avec notre API.

Totalement sûr et sécurisé

GoCardless est un établissement de paiement agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et les clients sont protégés par la garantie pour le prélèvement bancaire.

Des paiements à l’épreuve du temps

GoCardless a fait l’acquisition de Nordigen - une plateforme fournissant gratuitement accès aux données Open Banking ainsi qu’à des analyses premium.

L’Open Banking est la révolution technologique de cette génération qui, nous en sommes convaincus, va changer les paiements bancaires pour les décennies à venir.

Cette acquisition nous fait passer au niveau supérieur, grâce à une connectivité Open Banking de pointe qui nous permet d’offrir les meilleurs produits dans leur catégorie, aussi bien pour la gestion de paiements que des données. Notre but : que n’importe quelle entreprise puisse exploiter la puissance de l’Open Banking.

Plus de 100 000 entreprises nous font confiance

  • Un gain de temps et de productivité

    "Intégration facile, simplicité d’usage, fiabilité des informations, gain de temps et donc, gain de productivité."

  • Optimisation de la trésorerie

    “GoCardless a fait chuter le nombre d'impayés en le divisant par quatre. Les paiements sont bien envoyés et au bon moment pour nos clients.”

  • Réduction du churn

    “Nous avons réduit notre churn et gagné 7 jours par mois sur la gestion des paiements.”

  • Taux de paiement optimisé

    “Grâce à la solution GoCardless, j’ai pu économiser un salaire à temps plein sur la partie de relance paiement.”

  • Fidélisation des clients

    “GoCardless nous a permis d’avancer très vite et de nous concentrer sur notre lancement.”

Prêt à collecter vos paiements ?

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Une tarification à l’utilisation, des frais de transaction réduits et aucun contrat mensuel. Quelques minutes suffisent.

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GoCardless SAS, 7 rue de Madrid, 75008. Paris, France

GoCardless SAS (immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 834 422 180), au capital de 6 000 000 EUR, est autorisée par l’ACPR (Autorité française de Contrôle Prudentiel et de Résolution), Code bancaire (CIB) 17118, pour la fourniture de services de paiement.