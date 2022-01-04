Los pagos son fundamentales para el éxito de su negocio.

Al inicio, usted comienza cobrando sobre la marcha y es manejable. A medida que su empresa comienza a crecer, usted adquiere más clientes y la facturación se convierte en un trabajo a tiempo completo. El tiempo dedicado a cobrar, perseguir y procesar los pagos se impone y no se toman las decisiones estratégicas que ayudarán a que su negocio crezca.

Este es el momento de empezar a buscar formas de acelerar y optimizar el proceso de pagos. Y aquí es donde empieza el debate de comprar y no construir.

Analizamos 4 razones claves por las que usted debería considerar seriamente la posibilidad de comprar, no construir, su estrategia de pagos si está tratando de ampliar y hacer crecer rápidamente su negocio.

Un proveedor dedicado

Del mismo modo que usted se dedica a resolver un problema comercial para sus clientes, un proveedor de pagos externo se dedicará a ser el mejor en satisfacer todas las necesidades de pago que usted tenga.

Aprovechar esa experiencia externa no solo significa que su negocio tendrá personas dedicadas a hacer que su proceso de pagos sea más eficiente, sino que también quiere decir que usted no tendrá que invertir en ese talento internamente, ahorrando así tiempo y dinero. Ese talento ya está desarrollado y listo para funcionar.

Compromiso con la investigación y el desarrollo

Constantemente se están desarrollando nuevas funciones y tecnologías. Estar al día con estas novedades y saber si son adecuadas para su empresa puede ser casi imposible cuando los equipos financieros se enfrentan a los retos que tienen que manejar.

Los proveedores externos tendrán la investigación y el desarrollo de nuevos productos como una parte clave de lo que ellos hacen. Querrán ir por delante de la competencia y, por tanto, estarán continuamente iterando sus soluciones y buscando nuevas tecnologías para mejorarlas.

También podrán recomendar las nuevas tecnologías y funciones más adecuadas a las necesidades específicas de su empresa. Esto significa que su negocio puede beneficiarse de la nueva tecnología, sin tener que probarla, construirla y gestionarla, o bien realizar la inversión inicial.

Mantenimiento de la tecnología

Uno de los principales retos cuando se crea un proceso de pagos interno es el mantenimiento al que este conlleva y el tiempo que se tarda en solucionar los problemas que surgen. Un pequeño problema o fallo puede absorber días del tiempo de su equipo, a menudo restando valiosas horas que deberían dedicarse al desarrollo de su negocio.

Incluso después de que se haya realizado el importante proceso de implantación, los proveedores externos contarán con equipos de ingenieros y un servicio de atención al cliente dedicados a ayudar con cualquier posible problema que surja. Les interesará asegurarse de que los fallos y los problemas sean mínimos y se resuelvan con rapidez y sin problemas.

Liberación de efectivo

El desembolso inicial de la compra de un nuevo software puede parecer una inversión considerable al principio. La inversión solo parece valer la pena cuando se analiza en profundidad dónde se retiene el dinero dentro de un proceso de pago manual.

Incluso a corto plazo, antes de que se produzca el retorno de la inversión a largo plazo, un sistema automatizado puede reducir el tiempo de cobro, reducir los fallos de pago, y mejorar el cobro cuando los pagos fallan.

Las mejoras en el flujo de caja significan más capital de trabajo para desarrollar y hacer crecer su negocio. También puede ayudarle a aumentar la valoración global de su empresa.

Utilice nuestra calculadora de capital circulante para ver cuánto efectivo podría liberar automatizando su proceso de pagos.

Dedicar tiempo a la búsqueda e integración de un nuevo proveedor de pagos puede parecer un proceso que le quitará tiempo a lo que usted realmente necesita hacer. Sin embargo, la automatización de los procesos en una fase temprana puede reportar dividendos al liberar su tiempo para que usted pueda concentrarse en el crecimiento de su negocio y en su ampliación.

Para saber más sobre las empresas que han hecho esa inversión con antelación, mire estas 5 empresas que han optimizado su estrategia de pagos para ayudar a ampliar y hacer crecer sus negocios.